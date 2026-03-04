HR konsult inriktning arbetsmiljö och samverkan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16 000 anställda.
Förvaltningen ansvarar bland annat för drift och utveckling av kommunens drygt 140 grundskolor och omkring 30 gymnasieskolor samt hanterar stadsgemensamma frågor inom förskolan i samverkan med stadsdelsnämnderna.
Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning utgör en tydlig partner till kärnverksamheten och svarar för förvaltningens arbete med arbetsgivarfrågor. HR-enheten har i uppdrag att bland annat utgöra ett konsultativt stöd till chefer inom personalfrågor, ansvara för förvaltningens övergripande arbetsmiljöarbete samt genomföra utbildningar inom personalområdet. På HR-enheten arbetar 23 medarbetare; HR-konsulter, samordnare och administratör som alla leds av HR-chef.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att ingå i ett team med högt kvalificerade medarbetare. Du arbetar självständigt, men har alltid kollegor att bolla med. Här bidrar du till samhällsnyttan genom att stötta och påverka skolledare till att driva Stockholms stads skolor på bästa sätt. Vi erbjuder även:
Flexibel arbetstid och arbetsplats - vi tror på balans mellan arbete och fritid.
Friskvårdsbidrag och semesterväxling.
Centralt belägen arbetsplats i nyrenoverade lokaler nära T-centralen.
Din roll
Just nu söker vi en HR-konsult till vårt arbetsmiljöteam bestående av två andra kollegor. Du kommer arbeta både strategiskt och operativt med HR-processer inom arbetsmiljö-och samverkansområdet. Det strategiska arbetet innebär att omvärldsbevaka och utforma ett övergripande aktuellt processtöd för cheferna samt utveckla HR-processer, stöd och rutiner. I det operativa uppdraget är du ett direkt konsultativt stöd gentemot chefer i olika samverkans- och arbetsmiljöfrågor. Du kommer även utbilda chefer, fackliga företrädare och skyddsombud.
Arbetsmiljöteamet genomför årligen övergripande undersökning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan, samordnar medarbetarenkäten samt utformar rutiner och processtöd inom samverkans- och arbetsmiljöområdet. Det ingår att ta fram underlag, kommunicera innehållet på ett tydligt sätt med berörda parter inför fastställande/beslut.
Med din stödjande roll till skolledare och chefer bidrar du till en bättre arbetsmiljö för personal och chefer. Du har tillsammans med dina kollegor inom arbetsmiljöområdet en drivande roll för att koordinera och utveckla förvaltningens arbetsmiljöarbete. Tillsammans med dina kollegor kommer du att säkerställa att organisationen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan utifrån gällande regelverk, med målet att skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
personalvetarutbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet
erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete inom arbetsmiljöområdet på ett systematiskt, utvecklande och uppföljande sätt
erfarenhet och intresserad av att vara utbildnings- och föredragshållare
goda kunskaper gällande lag- och övriga regelverk inom arbetsmiljöområdet
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet.
För att lyckas och trivas i rollen är du självgående och flexibel för att möta förändrade krav och förutsättningar. Du är initiativtagande och strategisk i syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter inom ditt ansvarsområde och tillämpa de. Eftersom du samverkar med såväl interna som externa parter behöver du vara kommunikativ, samarbetsinriktad och ha ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Arbetspsykologiska tester kan komma att bli aktuella i processen.
