HR Generalist till internationellt bolag i Sundsvall

Nu söker vår kund i Sundsvall en duktig HR Generalist för uppdrag med start omgående och 6 månader framåt. För rätt person finns goda möjligheter till anställning. Man arbetar i huvudsak på kontoret, men visst distansarbete kan fungera när du landat i rollen. Tveka inte att söka denna spännande roll!Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
I den här rollen agerar du HR-stöd inom viktiga operativa processer, säkerställer korrekt datahantering, agerar medarbetarstöd och arbetar med samordning av HR-tjänster i linje med bolagets affärs- och regelefterlevnadskrav. Du arbetar med att effektivisera HR-processer och kontinuerlig förbättring av rutiner.
Ansvarsområden
Som del i rollen kan nämnas;
• Säkerställa personalregister och dess processer
• Vara stöd till chefer och medarbetare i HR-relaterade ärenden så som medarbetarundersökningar, personalutveckling, förmåner etc.
• Leda och stödja implementeringen av olika lärande- och utvecklingsinitiativ, både globala och lokala. Samverka med utbildare och deltagare för att säkerställa en smidig och högkvalitativ leverans
• Arbeta med komplexa eller känsliga HR-frågor, svåra samtal, på ett snabbt och professionellt sätt
• Arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor - arbeta med feedback, kultur och välmående
• Employer Branding
• Stötta i fackliga förhandlingar
Lämplig bakgrund
För att lyckas i rollen tror vi att du har en kandidatexamen inom HR, företagsekonomi eller liknande område. Du har 2-4 års erfarenhet från liknande roll och vill utvecklas vidare. Du har god kunskap om HR-processer och system samt förståelse för arbetsrätt, kollektivavtal och praxis, gärna inom tillverknings- och industrimiljöer, inklusive regelverk för både tjänstemän och kollektivanställda. Vidare kommunicerar du flytande på både svenska och engelska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du har en stark organisatorisk förmåga och god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är kommunikativ och van med många kontaktytor och är van att bygga nätverk och arbetsrelationer på olika nivåer, både internt och externt. Du är serviceinriktad och lösningsorienterad. Du har relevanta IT-kunskaper och ett starkt intresse för digitalisering av HR-processer och uppgifter.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson på rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-11-21.
Varmt välkommen med din ansökan!
