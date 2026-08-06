HR expert inom utredning av kränkande särbehandling och trakasserier
Kriminalvården / Personaltjänstemannajobb / Norrköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Norrköping
2026-08-06
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för verksamhetsnära HR TA är en del av Kriminalvårdens HR-avdelning. Vi ger nära HR-stöd till chefer i Transportavdelningen och stärker dem i deras arbetsgivarroll. Tillsammans bidrar vi till att utveckla både verksamheten och medarbetarna.
Sektionen består idag av en HR-chef, tre HR-experter inom kompetensområdena arbetsgivarstöd (arbetsrätt och lön), arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
Våra framgångsfaktorer är att vi är lärande och kommunikativa, att vi utgår från myndighetens inriktning, mål och uppdrag samt chefernas behov. Vi arbetar tillsammans över kompetensområden och möjliggör gemensamma lösningar tillsammans med samarbetspartners och de vi finns till för.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som HR-expert fungerar du som ett konsultativt och coachande stöd för myndighetens chefer och medarbetare i frågor som rör kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.
Inom Verksamhetsnära HR finns flera nationella nätverk som är kopplade till våra olika fokusområden. Du dina andra kollegor, placerade i olika delar av landet, bildar tillsammans utredningsgruppen, som arbetar med inkomna anmälningar gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Den metod som används i det arbetet är faktaundersökning. Du kommer arbeta i en utvecklande och stödjande miljö där du får möjligheten att självständigt och tillsammans med kollegor driva dessa HR-frågor för hela landet.
I rollen som HR-expert ingår också att vara bekväm i att hålla utbildningsinsatser inom områden som arbetsmiljö och arbetsrätt. Vidare ingår att upprätthålla, utveckla och tydliggöra Kriminalvårdens strategier och policys samt tillämpning av gällande avtal och lagstiftning.
Tjänsten är placerad på Huvudkontoret i Norrköping. Resor ingår i tjänsten.
Kriminalvården erbjuder möjlighet till distansavtal och flextid. Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du driver dina processer framåt med gott resultat och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. I ditt arbete sätter du både upp och håller tidsramar. Vidare har du ett gott omdöme där du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger komplex information och tar hänsyn till flera perspektiv innan du tar ett beslut och drivet ditt arbete vidare. Du behöver även vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du samarbetar bra med andra människor och är både lyhörd och tydlig i din kommunikation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom HR-området eller annan akademisk inriktning som Kriminalvården bedömer som relevant
Erfarenhet från självständigt arbete med utredning av personalärenden kopplat till kränkande särbehandling och trakasserier
Erfarenhet av att ta fram rapporter, statistik och andra underlag för beslutsfattande
Erfarenhet från arbete som självständigt konsultativt HR-stöd för chefer och organisation med särskilt fokus på arbetsmiljö
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av HR-arbete i offentlig verksamhet, företrädesvis statlig myndighet
Erfarenhet av arbete inom ett eller flera HR-områden så som kompetensförsörjning, arbetsrätt, lönebildning, arbetsmiljö, rehabilitering och/eller arbetsplatskultur
Erfarenhet av att utbilda inom HR-området
Erfarenhet av att ta fram stödmaterial/riktlinjer och utarbeta arbetsmetoder inom HR-området Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Sektionen för verksamhetsnära HR TA Jobbnummer
10023752