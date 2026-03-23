HR Business Partner till verksamhetsnära och bred HR-roll
Jtekt Column Systems Sweden AB / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-03-23
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jtekt Column Systems Sweden AB i Eskilstuna
Vill du arbeta i en bred HR-roll där du både får arbeta strategiskt och operativt - och samtidigt vara en nära partner till verksamheten?
Vi söker nu en HR Business Partner som vill vara med och utveckla våra HR-processer och stötta våra chefer i allt från arbetsrätt och fackliga frågor till rekrytering och ledarskap.
Hos oss får du en självständig och varierad roll där du arbetar nära verksamheten, driver viktiga HR-processer och har möjlighet att påverka hur HR-arbetet utvecklas framåt.
Du har ett självständigt ansvar i rollen, med ett nära samarbete med general manager för HR, IT och Ekonomi, som också är din rapporteringschef. Organisationen består av ca 145 anställda fördelat på 90 arbetare och 55 tjänstemän samt ett antal inhyrda konsulter.
Vad vi erbjuder
Bred och utvecklande HR-roll
Du arbetar både strategiskt och operativt med hela HR-området - från arbetsrätt och fackliga dialoger till HR-processer och rekrytering.
Nära verksamheten och besluten
Du är en viktig partner till chefer och arbetar nära organisationen, där ditt stöd och din kompetens gör verklig skillnad i vardagen.
Möjlighet att påverka och utveckla
Du får stort eget ansvar och möjlighet att utveckla HR-processer, rutiner och arbetssätt tillsammans med verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Säkerställa att lagar, regler och interna policys efterlevs inom HR-processen.
Utveckla och implementera HR- relaterade policys och rutiner.
Stötta och coacha chefer i ledarskap och komplexa personalärenden.
Kontakt mot externa parter och myndigheter.
Ansvara för att all personaldata är korrekt och uppdaterad.
Driva förbättringar och utveckling av HR-system tillsammans med systemleverantör.
Ansvara för rekryteringar utifrån verksamhetens behov.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom personalvetenskap, beteendevetenskap, arbetsrätt eller liknande eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Kunskap
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Goda kunskaper i svensk arbetsrätt och kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän.
Grundläggande förståelse för lönehantering.Erfarenheter
Minst 3 års erfarenhet från en liknande roll.
Erfarenhet av fackliga förhandlingar och samverkan enligt MBL.
Erfarenhet från organisationer med både tjänstemän och kollektivanställda.
Erfarenhet av att ta fram och implementera rutiner och policys.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du:
Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta med olika delar av organisationen.
Är kommunikativ och pedagogisk i ditt sätt att stötta och coacha chefer.
Är drivande, proaktiv och har förmågan att prioritera.
Är strukturerad, noggrann och kan planera ditt arbete självständigt.
Har en stark problemlösningsförmåga.
Trivs i en roll där du både arbetar strategiskt och operativt.
Lön och förmåner
Månadslön: 50 000 - 60 000 kr/månad före skatt, beroende på erfarenhet och kompetens.
Övertid kompenseras med en extra semestervecka per år.
Kollektivavtal under IKEM.
Friskvårdsbidrag 2 400 kr / år.
Företagsmassage
JTEKT Column Systems AB är en systemleverantör som utvecklar, producerar och säljer ställbara styrkolonner, teleskopaxlar och ventiler till dom ledande tillverkarna av lastbilar, bussar och jordbruksmaskiner i Europa. Företaget är marknadsledare för styrkolonner till tunga fordon inom Europa, en position som uppnåtts genom framgångsrik produktveckling och produktion. Vi är idag ca 140 anställda och omsätter 45 MEUR. JTEKT Column Systems AB ingår i den japanska JTEKT-gruppen som är global systemleverantör till den internationella fordonsindustrin. Vi är certifierade enligt IATF 16949 och ISO 14001.
Skicka din ansökan till: jobbansokan@jtekt-cs.se
senast 30 april 2026.
Observera att intervjuer kommer att ske löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Helena Wigö, 076 - 16 88 316 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobbansokan@jtekt-cs.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HRBP 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jtekt Column Systems Sweden AB
(org.nr 556267-9463)
Svista 2 (visa karta
)
635 02 ESKILSTUNA Jobbnummer
9813055