HR Business Partner till snabbväxande IT-konsultbolag - Sopra Steria Sweden AB

Sopra Steria Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-09Vi på Sopra Steria befinner oss i en mycket expansiv fas och söker en driven HRBP som vill vara med och bidra på vår fortsatta resa. Våra medarbetare är vår största tillgång och vi på HR arbetar för att ge rätt förutsättningar och stöd till organisationen så att vi tillsammans skapar en fantastisk arbetsplats.Som HR Business Partner arbetar du affärsnära med operativa och strategiska HR-frågor och har stort intresse av att utveckla och driva HR-relaterade processer. Du supporterar ett par av våra affärsenheter, jobbar nära affärsenheternas ledningsgrupper och är deras "go-to-person" i alla HR-relaterade frågor. Du är bland annat ansvarig för att:Proaktivt identifiera, initiera och leda projekt som bidrar till ökat medarbetarengagemang och prestationLeda arbetet med årliga mål- och medarbetarsamtal, medarbetarundersökning samt andra HR-relaterade aktiviteterCoacha och stötta chefer i operativa och strategiska HR-frågorFölja upp och redovisa olika HR-relaterade nyckeltal till affärsenhetenTillsammans med HR-teamet utveckla och driva ett affärsnära HR-arbete kopplat till bolagets strategi och affärsmålVEM ÄR DU?För att lyckas i rollen måste du uppskatta att arbeta affärsnära och ha god förmåga att sätta dig in i bolagets affär, kultur och utmaningar, samt vara prestigelös och ha hög servicenivå.Du är bra på att självständigt driva och genomföra projekt, du tar eget ansvar och får saker att hända. Du har god administrativ förmåga samt sinne för detaljer.Proaktivitet ligger i din natur och du gillar att arbeta i en snabbrörlig tillväxtmiljö där det händer mycket och där många människor involveras.Du har förmåga att skapa goda relationer på alla nivåer inom företaget, kan inspirera och engagera människor och snabbt bygga förtroende.Har du tidigare erfarenheter av digitalisering av HR och är van att hantera olika HR-relaterade system är det meriterande. Likväl om du har ett extra engagemang för arbetsmiljöfrågor.Akademisk utbildning är ett krav och vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet från liknande HR-roll, men det absolut viktigaste är att du är en "doer" som gillar att arbeta i ett högt tempo och gärna bidrar med skratt i vardagen.VILKA ÄR VI?Våra värderingar förenar oss på Sopra Steria och visar vad vi står för - vi har driv, nyfikenhet, kundfokus och hjärta. Det gäller inte minst för oss på HR. Vi är ett drivet, engagerat och nyfiket team som är måna om att alltid hålla en mycket hög servicenivå till våra "kunder" och vi har alltid hjärtat med oss i våra beslut och handlingar. Vi drivs av att bygga en modern HR-organisation där vi jobbar affärsnära och bidrar till Sopra Sterias framgångar. Idag består HR-avdelningen av sju personer, fyra som arbetar med rekrytering, två HRBP och en HR-chef.ANSÖKANHar du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare; petra.fekete@soprasteria.com Samtal och mail från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Sista dag för ansökan är 18 juni 2021, men vi kommer att gå igenom ansökningar och hålla intervjuer löpande, och kan komma och tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum, så skicka din ansökan redan idag!Observera att vi inte tar emot ansökningar som skicka in via mail.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-04-09Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-18Sopra Steria Sweden AB5680492