HR Business Partner till Möller Bil - placering Uppsala eller Västerås
2026-03-02
Vi söker en ny kollega till vårt härliga HR-team på Möller Bil! Brinner du för kultur, ledarskap och att skapa en arbetsplats där människor växer och levererar på topp? Vill du vara med och forma en av Sveriges bästa arbetsplatser - oavsett bransch - och bidra till att ta vår organisation till nästa nivå? Då kan rollen som HR Business Partner hos oss vara helt rätt för dig. Du är placerat antingen i Uppsala eller Västerås.
Om rollen
Vi spenderar över 90 000 timmar på arbetat - och vi tycker att den tiden ska vara meningsfull. På Möller Bil handlar meningen om att utvecklas - både själva och tillsammans med våra kunder och kollegor. Vår vision, "Dare to move", handlar om att våga ta klivet in i framtiden, och HR har en viktig roll i denna förändring.
HR-teamet består av HR-chef, tre HR Business Partners och två lönespecialister. En av våra erfarna HR Business Partners går nu på en längre föräldrarledighet och vi väljer därför att utöka verksamheten med ytterligare en HR Business Partner. Vi är ett sammansvetsat gäng som arbetar nära varandra och har mycket kontakt med resten av organisationen och framförallt organisationens ledare.
Som HR Business Partner på Möller Bil Sverige får du ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom HR, där du bland annat kommer att:
• Bygga förtroendefulla relationer med organisationens ledare och stötta ledarna i att hantera medarbetarrelationer samt organisatoriska utmaningar och möjligheter
• Utveckla vår arbetsplatskultur genom medarbetar- och ledarskap
• Arbeta med arbetsrättsliga frågor och facklig samverkan
• Hantera on-, cross- och offboarding - både prakiskt och administrativt
• Arbeta med arbetsmiljö och rehabilitering
• Arbeta med lönebildningsprocessen och lönerevision
• Analysera HR-data för att ta fram beslutsunderlag till ledare i organisationen
Det viktigaste i ditt arbete är att arbeta nära organisationens ledare och vara den som självständigt vägleder och stöttar. Din dag är sällan den andra lik, precis som det ska vara när man arbetar som HR Business Partner. Rollen innebär en mix av att arbeta med de dagliga operativa frågorna, kombinerat med möjlighet att lyfta blicken och jobba i det mer strategiska och utvecklande av HR-frågorna. Fördelningen är ungefär 50-50 och det är viktigt för att du känner till förutsättningarna och trivs att arbeta med den mixen för att vi ska kunna möta dina förväntningar. Inom många områden arbetar vi nära koncernens HR-organisationer i Norge.
HR-avdelningen är placerad i Uppsala, där vi huvudsakligen arbetar på plats. I denna rekrytering är vi öppna för att du antingen är placerad i Uppsala med resterande kollegor på HR eller hos vår återförsäljare i Västerås där det finns andra centrala funktioner som arbetar. Tjänsten innebär en del resande till våra anläggningar i Mälardalen så räkna med cirka en resdag/vecka, men det kan både bli mer eller mindre, beroende på vad jobbet kräver.
Kvalifikationer och erfarenhet
• B-körkort är ett krav
• Du har några års erfarenhet av att arbeta i en liknande roll - exempelvis HR Business Partner, HR-generalist eller motsvarande
• Du har relevant högskoleutbildning inom HR/PA eller motsvarande
• Du har erfarenhet av att arbeta i verksamhet med kollektivavtal, självständigt hantera arbetsrättsliga frågor och facklig samverkan
Meriterande
• Du har erfarenhet av att arbeta med ledar- och medarbetarutveckling
• Du har arbetat med förändringsledning/förändringsprojekt
• Du är väl bevandrad inom olika HR-system och digitala redskap, gärna AI inom HR
Blir du vår nästa kollega?
För oss är det viktigt med rätt personliga egenskaper och inställning till arbetet. Vi tror att du som person har en stark kommunikationsförmåga genom såväl fysiska som digitala möten samt telefon och i skrift då vår organisation är geografiskt spridd. Du har förmågan att förstå affärens behov och se hur HR-arbetet bidrar till att organisationen når våra affärsmässiga mål. Du arbetar självständigt och driver dina processer framåt med stort ansvar. Vidare har du god förmåga att omprioritera dina arbetsuppgifter om situationen kräver det och kan trivas med en arbetsdag fylld av många olika sorters uppgifter. Hög integritet och förmåga att hantera konfidentiell information är också viktigt.
Vår arbetsplatskultur bygger på våra värderingar: Öppen och Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig. För att passa in hos oss ser vi att dessa värderingar är lika viktiga för dig. Vi är stolta över att vara certifierade som ett Great Place to Work sedan 2021!
Vi erbjuder
En omväxlande och fartfylld roll där du får möjlighet att accelerera HR-processerna och vara en nyckelspelare i vår förändringsresa. Du kommer att ingå i ett vinnarteam och arbeta tillsammans med andra drivna och engagerade kollegor, där alla delar med sig av sina erfarenheter, och kan arbeta både självständigt och i team. Givetvis erbjuder vi konkurrenskraftiga lönevillkor och förmåner, bland annat tjänstebil.
Tror du att du har rätt växlar för att bli vår nästa HR Business Partner på Möller Bil Sverige? Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-03-22. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Observera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida (mollerbil.se/lediga-tjanster).
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Start omgående med hänsyn till ev. uppsägningstid.
Denna rekrytering sker helt genom Möller Bils försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Varmt välkommen till Möller Bil Sverige!
Möller Bil Sverige AB är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen, Audi, CUPRA, SEAT, Skoda och VW Transport. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 700 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2024 omsatte Möller Bil Sverige drygt 3,6 miljarder SEK. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
För detta jobb krävs körkort.
Möller Bil AB Kontakt
HR Business Partner
Jenni Martinsson jenni.martinsson@mollerbil.se 018-656141
9772668