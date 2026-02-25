HR Business Partner till Francks Kylindustri i Sollentuna
2026-02-25
Är du en operativt skicklig HR Business Partner som trivs i en föränderlig miljö där du får vara med och bygga från grunden? Vill du kombinera ett verksamhetsnära stöd till ledare med ett strategiskt ansvar för våra HR-system och vårt arbetsgivarvarumärke? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som HR Business Partner hos oss får du en nyckelroll i vårt svenska HR-team. Du arbetar verksamhetsnära och fungerar som ett professionellt bollplank och coach till cheferna inom Region Norr (vilket inkluderar Stockholm/Uppsala, Mälardalen/Dalarna, Norrköping och Norrbotten).
Rollen innebär ett helhetsansvar för HR-frågor i din region, men du har också ett särskilt övergripande ansvar för att driva våra koncerngemensamma processer inom systemstöd och Employer Branding.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du hanterar hela medarbetarcykeln och förväntas bidra både operativt och strategiskt:
Chef- och ledarstöd: Coachning i ledarskap, arbetsmiljö, svåra samtal, rehabilitering och konflikthantering.
HR-system & Digitalisering: Du utvecklar och dokumenterar rutiner, skapar lathundar och säkerställer att systemet nyttjas optimalt i hela koncernen.
Employer Branding & Rekrytering: Ansvara för rekryteringsprocesser i din region via Teamtailor samt utvecklar hur vi marknadsför oss som arbetsgivare på en internationell marknad.
Processutveckling: Vara med och bygga upp strukturer för on- och offboarding, karriärvägar och kompetensförsörjning.
Arbetsrätt & Avtal: Hantera kollektivavtalsfrågor, förhandlingar och säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar.
Du kommer att tillsammans med HR-teamet driva och utveckla HR-arbetet i linje med koncernens övergripande mål. Du sitter med i regionens ledningsgrupp och kommer rapportera till HR-Chef. Rollen innebär även att hantera HR-relaterade frågor inom arbetsrätt, organisationsutveckling och ledarskap. Ett varierat arbete där den ena dagen inte är den andra lik.
Du kommer även vara delaktig i koncernövergripande projekt inom HR-området samt att identifiera och ta initiativ till förbättringar i koncernens olika processer, metoder och verktyg. Du kommer även att ha kontakt med och rapportera in till myndigheter och andra instanser.
Vem är du?
Vi ser att du har en akademisk examen inom HR eller motsvarande område, kombinerat med flera års erfarenhet av brett och operativt HR-arbete, med fördel från en större och/eller internationell organisation. Du har en god vana av att verka i föränderliga miljöer och har tidigare arbetat i växande organisationer där du har varit med och format processer längs vägen. Eftersom resor inom regionen ingår i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vi söker dig som är:
Relationsbyggande och närvarande: Du förstår värdet av att vara fysiskt på plats och besöka våra olika orter för att bygga förtroende och förståelse för den lokala vardagen.
Självgående med hög samarbetsförmåga: Du driver dina projekt självständigt men är noga med att synka med dina kollegor för att säkerställa en enhetlig HR-leverans.
Nyfiken och affärsnära: Du har ett genuint intresse för verksamheten och ser hur HR-arbetet bidrar till bolagets totala måluppfyllelse.
Systemintresserad: Du har ett digitalt fokus och trivs med att äga och utveckla systemlösningar inom HR.
Vi ser också att du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande roll i ett bolag med högt i tak, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Du blir en del av ett prestigelöst team där vi hjälper varandra att lyckas.Publiceringsdatum2026-02-25Övrig information
Du kommer att utgå från Francks Kylindustris kontor i Sollentuna.
Poolia ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
