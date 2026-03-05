HR Business Partner / People Manager - IT-konsultbolag
Chas Visual Management AB / Administratörsjobb / Nacka
2026-03-05
Om jobbet
Vill du arbeta brett med HR i ett bolag som kombinerar entreprenörskap, samhällsnytta och prisbelönt företagskultur?
På Chas söker vi nu en HR Business Partner / People Manager som vill ta en central roll i organisationen. Rollen kombinerar personalansvar med internkommunikation och rekrytering och passar dig som trivs i en verksamhetsnära roll där du arbetar nära både medarbetare och ledning.
Du kommer att arbeta i en dynamisk konsultverksamhet där människorna är vår viktigaste tillgång och där HR spelar en viktig roll i att utveckla både organisationen och våra konsulter.
Om rollen
Rollen består av tre huvudsakliga ansvarsområden.
HR och personalansvar
Du har ett direkt personalansvar för våra konsulter och fungerar som deras närmaste chef. Rollen innebär att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling, trivsel och prestation.
Arbetet innefattar bland annat:
medarbetarsamtal och uppföljningssamtal
löneprocess och lönesamtal
utvecklingssamtal och karriärdialoger
hantering av mer komplexa eller gränssättande personalfrågor
stöd till ledningen i arbetsrättsliga frågor
Du ansvarar även för företagets HR-policys och riktlinjer samt säkerställer att dessa är aktuella, uppdaterade och tillgängliga för organisationen via intranätet.
Internkommunikation och textproduktion
Du ansvarar för delar av bolagets interna kommunikation och arbetar med att ta fram innehåll till exempelvis:
intranät
webb
interna utskick
sociala kanaler
Du bidrar till att stärka vår kultur, vårt arbetsgivarvarumärke och hur vi kommunicerar internt i organisationen.
Rekrytering och kandidatbedömning
Du deltar i rekryteringsprocesser där du arbetar tillsammans med verksamheten för att identifiera och utvärdera kandidater.
Arbetet omfattar bland annat:
kandidatdialog och intervjuer
bedömning och evaluering av kandidater
stöd till verksamheten i rekryteringsbeslut
Om Chas
Chas har utsetts till Europas bästa arbetsgivare och Årets Entreprenör i Europa av European Business Awards - bland annat för vårt demokratiska arbetssätt, starka medarbetarfokus och vårt omfattande CSR-arbete.
Vi kombinerar tryggheten i ett etablerat bolag med driv, innovation och entreprenörskap likt ett startup. Våra medarbetare arbetar hos några av Sveriges mest spännande organisationer inom både privat och offentlig sektor.
Vi söker dig som
har erfarenhet av HR-arbete och god kunskap inom arbetsrätt
har erfarenhet av personalansvar eller arbete i en chefsnära HR-roll
är trygg i att hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och utvecklingssamtal
är bekväm i att hantera både utvecklande och mer utmanande personalfrågor
trivs i en självständig roll där du driver HR-frågor i nära samarbete med ledningen
har god förmåga att formulera dig i text och arbeta med kommunikation
har erfarenhet av eller intresse för rekrytering och kandidatbedömning
Erfarenhet från IT-branschen eller konsultverksamhet är meriterande och teknisk förståelse ses som ett stort plus.
Vi erbjuder
en bred och inflytelserik roll med stort eget ansvar
ett bolag med stark kultur och hög trivsel
möjligheten att arbeta nära både människor och verksamhet
ett entreprenöriellt företag där vi utvecklas tillsammans
Vill du bli en del av Chas-familjen?
Då ser vi fram emot din ansökan.
Vi evaluerar kandidater löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Chas Visual Management AB
