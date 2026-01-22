HR Business Partner - Corporate till internationellt elektronikbolag
SJR in Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
SJR söker nu en HR Business Partner-Corporate till vår kund i Kista, ett stort internationellt företag inom elektronikbranschen. Uppdraget har start i mars månad och sträcker sig initialt året ut med goda möjligheter till förlängning. Du får möjlighet att arbeta nära verksamheten i en dynamisk miljö med närvaro på kontoret fem dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
I din roll som HRBP kommer du arbeta nära verksamheten och kombinerar strategiskt HR-partnerskap med operativt HR-stöd till chefer och ledare på alla olika nivåer med att stötta i dagliga medarbetarfrågor, management och organisationsutveckling.
Ansvarsområden
I rollen som HRBP kommer du;
• Agera HR-partner för chefer och ledningsgrupper inom företaget.
• Stödja ledare i medarbetarrelationer, arbetsmiljöfrågor och organisationsutveckling.
• Driva och stödja förändringsinitiativ och organisatoriska transformationer med mätbar affärspåverkan.
• Hantera arbetsrättsliga frågor, inklusive samverkan med fackliga parter och förhandlingar.
• Bidra till utveckling, implementering och förbättring av HR-policyer och processer.
• Arbeta med HR-data, nyckeltal och analyser för att möjliggöra faktabaserade beslut.
Lämplig bakgrund
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har 2-5 års erfarenhet som HR Business Partner eller i en liknande strategisk HR-roll gärna från en corporate-miljö, där du arbetat nära ledning och affärsverksamhet. Du har god förståelse för HR-processer, people-strategier, performance management och arbetsmiljö. Vi ser gärna att du har erfarenhet från internationell miljö och vana att samarbeta med människor med olika bakgrund och kulturer.Dina personliga egenskaper
Som person har du utmärkta kommunikativa färdigheter och förmåga att bygga starka relationer på alla nivåer i organisationen. Du trivs i en snabb och dynamisk miljö, är flexibel och kan hantera flera parallella prioriteringar med tydligt fokus på resultat. Du har förmågan att skapa förtroende och bygga relationer med alla typer av medarbetare och ledare och kan hantera komplexa situationer med tydlighet och respekt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-21.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9699752