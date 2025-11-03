HR Advisor till fordonsföretag i Göteborg
I HR Advisor-rollen kommer du att spela en central roll som kontaktperson för anställda, HRBP och chefer när det kommer till HR-relaterade frågor för vår kund.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Hantering av förfrågningar från anställda, HRBP och chefer via telefon och e-post, och att använda våra kommunikationskanaler för att ge bästa möjliga stöd.
• Samarbeta med andra team inom HR Services för att säkerställa att vi levererar effektivt HR-stöd.
• Ta ansvar för tilldelade ärenden, prioritera dem enligt givna instruktioner och eskalera vid behov.
• Driva kunskapshantering och dokumentera fel och lösningar för att ständigt förbättra vårt arbete.
• Stödja i arbetet med att förbättra HR-administrativa processer och avdelningens verksamhet.
Detta är en konsultrekrytering till vår kund, ett ledande företag inom fordonsindustrin. Tjänsten avser 100% med placeringsort i Göteborg. Startdatum för denna tjänst är 1/12 och är till en början 6 månader med goda chanser till förlängning.
Om dig
För att lyckas i den här rollen behöver du ha en stark serviceinriktning, vara energisk och kunna hantera flera uppgifter samtidigt. Vi letar efter dig som kan hantera och motivera människor, analysera information och fatta kloka beslut, samt hantera en viss nivå av stress. Vår kund tror på teamwork och ömsesidigt stöd!Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom HR eller relevant område.
• Arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• Är flytande i engelska och svenska, både i skrift och tal.
• Är kundfokuserad.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du intresserad?
Då ska du ansöka så snart som möjligt. Vi börjar omgående med rekryteringsarbetet och genomför löpande intervjuer. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Sista ansökningsdag är 7/11. Vi utvärderar sökande löpande och positionen kan därmed fyllas innan ansökningstiden löper ut.
Vid frågor så får du gärna höra av dig till ansvarig rekryterare Enna Dedagic på Enna.Dedagic@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
