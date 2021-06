Hr Administratör Till Offentlig Verksamhet I Stockholm - JobBusters AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

För vår kund inom den offentliga sektorn söker vi nu en HR-administratör för att stötta upp deras HR-avdelning.I den här rollen kommer du att stödja avdelningen med varierad HR-administration. Typiska arbetsuppgifter för HR-administratören är att:Stöd med olika avtal, t.ex. för anställning baserat på våra mallarAnge, uppdatera och säkerställa en högkvalitativ nivå för all HR-data i olika HR-systemPersonaladministration och pågående registreringarInteraktioner med extern löneleverantör och andra tredjepartsleverantörer inom HR-områdetStöd anställda i olika frågor relaterade till HR-administrationStöd HR-organisationen på andra områden när det behövsJobBusters är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Vi fokuserar på tjänstemän och lägger stort värde på att hitta rätt person för rätt position. Genom att vara flexibel, tillgänglig och närvarande i förhållande till kund, konsult och kandidat, strävar vi efter att hitta våra kunders drömkandidater och våra kandidaters drömjobb.Du har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med olika HR-uppgifter på en HR-avdelning.Du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet.Du har erfarenhet av att arbeta inom kundservice/support.Du talar flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.Erfarenheter från Heroma ses som en merit, men är inte ett krav.För att lyckas i den här positionen måste du vara serviceinriktad, energisk och förmåga att prioritera. Du har en noggrann inställning och förmåga att proaktivt föreslå nya sätt att använda sina verktyg för att förbättra och förenkla användarupplevelsen. Du är noggrann och har en god systemvana, inga problem att lära dig nytt.Enligt överenskommelseTillträde och ansökanDetta är en heltidsuppgift med tilltänkt start 2021-08-23 och uppdraget förväntas pågå till 2021-12-31, med möjlighet till förlängning i upp till ett år. För detta uppdrag kommer du att vara anställd av JobBusters som konsult hos vår kund. Skicka in din ansökan idag, eftersom intervjuer pågår.