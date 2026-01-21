HR -strateg inom avtal och förhandling till Örebro kommuns HR-avdelning
Örebro kommun / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-01-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där du får grotta ned dig i arbetsrättsliga frågor? Är du en person som gillar att ha många kontakter, både internt och externt? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker nu en HR-strateg med inriktning mot avtal och förhandling.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som HR-strateg ingår du i ett team som tillsammans med förhandlingschef driver och utvecklar arbetsgivarpolitiken. Ditt uppdrag omfattar arbetsrättslig avtalstolkning och implementering, att företräda arbetsgivaren i bland annat tvisteförhandlingar och lokalt kollektivavtalstecknande samt att ge kvalificerat arbetsrättsligt stöd till HR-kollegor och kommunens chefer. Du stödjer förhandlingschef i att företräda arbetsgivaren i lokala och centrala förhandlingar och ni arbetar gemensamt för en strategisk och enhetlig avtalstillämpning, samtidigt som var och en fördjupar sig inom relevanta områden. Rollen innebär även att utveckla interna processer och arbetssätt samt att omvärldsbevaka och ta del av forskning och utveckling inom HR-området, särskilt arbetsrätt.
Dina huvudområden är arbetsrättsliga frågor som kollektivavtal, lagar, föreskrifter och övriga regelverk inom det arbetsrättsliga området. Du kommer även att bevaka och tolka nya och förändrade lagar, avtal och föreskrifter och införliva och applicera dessa i Örebro kommuns arbete. Med syftet att skapa ett så bra och relevant stöd som möjligt för HR-medarbetare och organisationens chefer kommer du att utifrån ett övergripande perspektiv vara en viktig del i HR-avdelningens arbete. Även arbetsuppgifter inom andra delar av HR-området kan bli aktuella utifrån vilket behov som finns.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbetsrättslig avtalstolkning och tillämpning
• företräda arbetsgivaren i bland annat tvisteförhandling och lokalt kollektivavtalstecknande
• stödja HR-avdelningens medarbetare och organisationens chefer i arbetsrättsliga frågor
• utveckla interna processer och arbetssätt inom HR-området
• omvärldsbevaka och ta del av forskning och utveckling inom HR-området, främst inom arbetsrätt
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen består av cirka 90 medarbetare som ger stöd inom personal- och arbetsgivarfrågor. Vi är en del av Kommunledningsförvaltningen vars uppdrag är att leda, styra, följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla verksamheter.
Tjänsten är placerar på enheten för långsiktig kompetensförsörjning, men du jobbar nära förhandlingschef och övriga strategkollegor inom avtal och förhandling. Du har stora möjligheter att påverka och utveckla våra interna rutiner och arbetssätt. Du blir en del av ett härligt gäng kollegor med mycket kompetens och en öppen kultur där man gärna delar med sig av sin kunskap. Vi har årsarbetstid och viss möjlighet till distansjobb vilket innebär att du har mycket eget ansvar för din planering och stor möjlighet att styra över din arbetstid, självklart utifrån våra verksamhetsbehov.
Vi arbetar aktivitetsbaserat i nyrenoverade fräscha lokaler på Åbylunden 1 som ligger i Örnsro.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som HR-strateg hos oss ser vi att du arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och stöttar på ett konstruktivt sätt. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Du har förmågan att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du trivs lika bra i den lilla gruppen såväl som i större sammanhang och har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen (minst 180hp) med inriktning personal och arbetslivsfrågor alternativt annan inriktning som bedöms likvärdig
• goda kunskaper inom det arbetsrättsliga området
• erfarenhet av arbete med facklig samverkan, förhandling och tecknande av kollektivavtal
Meriterande:
• erfarenhet av en stöttande/coachande roll
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna inom region eller kommun
• goda kunskaper angående arbetstidslagenTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9696443