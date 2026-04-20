Hovsjöskolan söker biträdande rektor för F-3 och fritids
2026-04-20
Hovsjöskolan är en kommunal grundskola med cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 9.Skolan ligger centralt i Hovsjö och har en naturskön omgivning med skog, stigar och badsjö inom nära gångavstånd. Verksamheten är tvåparallellig genom hela grundskolan.
Ditt uppdrag
Biträdande rektor har, i nära samarbete med rektor ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom årskurs f-3 och fritidshem. Uppdraget omfattar pedagogiskt ledarskap, personalansvar, elevhälsoarbete samt den dagliga driften med fokus på att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, trygghet och måluppfyllelse. Du kommer tillsammans med rektor organisera för att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet sker med förankring i verksamhetens behov och att medarbetare är involverade och engagerade i det arbetet. I uppdraget ingår att säkerställa hög kvalitet i undervisningen genom att stödja lärare, följa upp resultat och driva skolans utvecklingsområden. Biträdande rektor leder personal, hanterar elevärenden samt arbetar aktivt med trygghet och studiero. Du är också ansvarig för att organisera tidiga stödinsatser på individ -och gruppnivå i tidig läsutveckling (RTI) i samarbete med speciallärare. Vidare innefattar rollen ansvar för organisation och struktur, såsom schema, gruppindelningar och resursfördelning, samt dialog med vårdnadshavare och externa aktörer i mer komplexa ärenden. Uppdraget förutsätter ett tydligt, närvarande och strukturerat ledarskap med förmåga att balansera drift och långsiktig utveckling.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Som biträdande rektor behöver du kunna verka både operativt och strategiskt. Vi söker dig som värdesätter närheten till elever och personal, samtidigt som du har förmåga att analysera resultat och omsätta dessa i riktade utvecklingsinsatser. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, struktur och transparens. Du är trygg, stabil och lyhörd, och kommunicerar på ett rakt och tydligt sätt. Som ledare har du en god samarbetsförmåga och skapar engagemang, delaktighet och lärande i organisationen. Du arbetar målmedvetet med skolans uppdrag i fokus och leder tillsammans med medarbetarna arbetet mot uppsatta mål. Du tar ansvar för dina processer, driver dem framåt och säkerställer att överenskommelser fullföljs. Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
- Legitimation grundskollärare år f-3, alt f-6
- Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap eller arbetsledning, exempelvis kollegialt lärande
- Erfarenhet av att arbeta systematiskt med kvalitet, uppföljning och utveckling
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete som skolledare
- Påbörjad eller genomförd rektorsutbildning
- Erfarenhet inom schemaläggning och resursfördelning
- Erfarenhet av elevhälsoarbete och arbete med extra anpassningar och särskilt stöd
- Kunskap om att organisera för tidiga stödinsatser på individ -och gruppnivå i tidig läsutveckling.
Personliga egenskaper:
- Du har förmåga att entusiasmera och engagera både medarbetare och elever
- Du är noggrann och strukturerad
- Du är en god kommunikatör som kan anpassa ditt budskap efter målgrupp
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig som biträdande rektor en positiv och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där höga ambitioner kombineras med arbetsglädje och en stark gemenskap. På Hovsjöskolan arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål, oavsett uppdrag, och vi värnar om en kultur präglad av samarbete, engagemang och trivsel.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!
Övrigt
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rektor
Lena Youssef 08-52 30 19 51
