Hovrättsfiskal - den särskilda domarutbildningen (omgång 3 2026)
Sveriges Domstolar, Hovrätten för Västra Sverige / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-05-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Hovrätten för Västra Sverige är näst störst av landets sex hovrätter. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domstolen är organiserad med fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vid hovrätten arbetar ca 150 personer. Domstolen har sina lokaler i centrala Göteborg
4 plats(er).
Domarutbildningen ger en unik möjlighet att tillgodogöra sig omfattande kunskaper och erfarenheter inom olika rättsområden. Att välja domarbanan innebär att du dagligen kommer att bidra till ett demokratiskt och rättssäkert samhälle där du arbetar för allas rätt att få sin sak prövad i en oberoende och opartisk domstol. Publiceringsdatum2026-05-01Om tjänsten
Utbildningstjänsten omfattar normalt fyra år och inleds med ett års tjänstgöring som hovrättsfiskal. Som hovrättsfiskal kommer du att föredra mål och upprätta förslag till domar och beslut samt föra protokoll vid huvudförhandlingar.
Därefter tjänstgör du som tingsfiskal under två år vid en av tingsrätterna i hovrättens domkrets. Som tingsfiskal handlägger och dömer du i mål och ärenden, både självständigt och tillsammans med andra domare på tingsrätten. Under denna tjänstgöring får du vanligtvis även handleda notarier.
Efter tingsrättstjänstgöringen återvänder du till hovrätten för ett års adjunktion. Du tjänstgör då som ledamot och är med och dömer kollegialt.
Under hela utbildningstjänstgöringen får du handledning av erfarna, ordinarie domare samt genomgår ett teoretiskt utbildningsprogram som tillhandahålls av Domstolsakademin. Utöver detta erbjuder vi ett antal interna utbildningstillfällen och studiebesök.
Efter fullgjort och godkänt adjunktionsår får du en anställning som hovrättsassessor och den särskilda domarutbildningen är därmed genomförd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fullgjort notarieutbildningen enligt notarieförordningen (1990:469) med mycket goda vitsord och har svenskt medborgarskap och uppfyller övriga krav som ställs i 4 kap. 1 § rättegångsbalken.
Mycket goda juridiska kunskaper och analysförmåga i kombination med en mycket bra förmåga att prioritera är ett krav. Du utrycker dig klart, koncist och korrekt både muntligen och i skrift.
Vi söker dig med stor mognad, integritet och mycket gott omdöme. Som person är du lyhörd för andras åsikter, har mycket god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta med andra.
För att bli aktuell för anställning krävs även att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhetsmedvetande och lämplighet. Detta innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet.Så ansöker du
Hovrätten anställer hovrättsfiskaler fyra gånger per år. Hovrätten brukar anställa ca 20 hovrättsrättsfiskaler varje år.
Sista ansökningsdag för respektive period:
31 januari
30 april
31 augusti
31 oktober
Ansökan sker via rekryteringsverktyget Visma Recruit. Bifoga CV, personligt brev och kopia på examensbevis från juristprogrammet, inklusive betyg. Bifoga även notariebetyg, alternativt ange datum då din notariemeritering beräknas vara fullgjord.
När du ansökt om anställning som fiskal bevaras din ansökan i vår sökandebank där ansökan är aktiv i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera din ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga din ansökan ytterligare sex månader om du begär det. Om du inte längre är intresserad av en anställning som fiskal är hovrätten tacksam för ett meddelande om detta.
Urval
Efter ansökningstidens utgång blir samtliga sökande ombedda att genomföra arbetspsykologiska tester. Har du genomfört hovrättens tester under de senaste två åren kan du själv välja om du vill göra testerna igen eller om du vill återanvända tidigare resultat. Du kommer att få en länk till testerna där du kan välja att genomföra dem igen eller återanvända tidigare resultat.
När testperioden löpt ut går hovrätten igenom sökandenas ansökningshandlingar, testresultat samt inhämtar referenser. Antalet som kallas till intervju bestäms av hovrättens antagningsnämnd med utgångspunkt i sökandens meriter och hovrättens och tingsrätternas behov av fiskaler.
Tillsättning
Startdatum enligt överenskommelse.Övrig information
Denna rekrytering avser en eller flera anställningar. Hovrättsfiskaler är provanställda enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd med en prövotid om sex månader.
I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att inhämta uppgifter från belastningsregistret vid en eventuell anställning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare upplysningar om tjänsten kan du få genom att kontakta hovrättens HR-strateg Majken Roos, majken.roos@dom.se
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "HVS 2026/0125".
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 40 (visa karta
)
401 20 GÖTEBORG
Sveriges Domstolar, Hovrätten för Västra Sverige
Hovrättsråd, Akavia
Lisa Leverström 031-701 22 68
9886985