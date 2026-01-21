Hovrätten över Skåne och Blekinge söker domstolshandläggare, en eller flera
2026-01-21
Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av landets sex hovrätter. Vid hovrätten arbetar omkring 115 medarbetare. Hovrätten är en modern arbetsplats belägen i centrala Malmö vid kanalen på Hovrättstorget. Hovrätten är indelad i tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med ett öppet och trivsamt arbetsklimat där delaktighet och ansvarstagande värdesätts. Vi bedriver ett kontinuerligt och engagerat utvecklingsarbete.
Vi söker nu en eller flera domstolshandläggare som vill arbeta i en samhällsviktig verksamhet!
Vi erbjuder dig en sex månaders provanställning där anställningen övergår i tillsvidareanställning om inte besked om provanställningens upphörande lämnas.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare deltar du i handläggningen av domstolens olika måltyper. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt bereda målen och följa dem från början till slut. Arbetet är mycket omväxlande och innebär att du måste kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt.
Arbetet sker i nära samarbete med domstolens jurister.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd treårig gymnasieutbildning med slutbetyg. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt vara en van datoranvändare och ha lätt för att ta till dig nya system. Högskolestudier, erfarenhet av domstolsarbete eller annat arbete med juridisk anknytning samt kunskaper i språk är meriterande.
Det är viktigt att du kan organisera ditt arbete, prioritera bland dina arbetsuppgifter och hantera stressiga situationer på ett ansvarsfullt och noggrant sätt. Du ska ha en utpräglad känsla för service samt en god samarbetsförmåga.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar och lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att din ansökan ska vara komplett ber vi dig bifoga: examensbevis/slutbetyg från godkänd gymnasieutbildning, intyg eller betyg från ev. eftergymnasial utbildning samt betyg och intyg som styrker dina övriga meriter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Hovrätten över Skåne och Blekinge Kontakt
personalchef
Birgitta Grafström 040-35 57 91 Jobbnummer
9695714