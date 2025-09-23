Hovrätten för Västra Sverige söker en eller flera HR-administratörer
Hovrätten för Västra Sverige är näst störst av landets sex hovrätter. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domstolen är organiserad med fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vid hovrätten arbetar ca 150 personer. Domstolen har sina lokaler i centrala Göteborg.
Om anställningen
Vi söker dig som gillar att ta ansvar, hålla ordning och få saker att fungera smidigt. Som HR-administratör hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet som varje dag bidrar till ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Här blir du den som ser till att HR-processer rullar på, att informationen är korrekt, att chefer och medarbetare har det stöd de behöver.
Arbetet är brett och omväxlande. Du hanterar personaladministration, introducerar nya kollegor, stöttar vid rekryteringar, diarieför, tar fram statistik och ansvarar för vårt HR-system. I den rollen utbildar du användare, hittar förbättringsmöjligheter och följer upp att systemen används effektivt.
Du arbetar nära vår HR-specialist och tillsammans utvecklar ni rutiner och arbetssätt som gör verksamheten mer effektiv och tydlig.
Du blir en del av vårt administrativa kansli där vi arbetar tillsammans, delar kunskap och stöttar varandra. Här får du möjlighet att ta initiativ, lösa problem och vara en viktig del av ett lag som värdesätter både kvalitet och resultat.
Vi söker dig som har
• Relevant utbildning inom HR, gärna på högskolenivå.
• Erfarenhet av personaladministration, gärna från offentlig sektor.
• Förmåga att kombinera administration med att leverera effektivt stöd till organisationen.
• Självständighet, struktur och flexibilitet i arbetet, med driv att ta egna initiativ.
• God samarbetsförmåga och bidrar till en professionell och lösningsfokuserad arbetsmiljö.
• Tydlig och professionell kommunikation, både i tal och skrift.
• Nyfikenhet och snabb inlärningsförmåga för nya arbetsuppgifter och system.
• Stark service- och resultatorientering, med förmåga att hitta lösningar som underlättar för andra.
• Integritet och trygghet i rollen som arbetsgivarrepresentant.
• Goda kunskaper i Officepaketet och vana vid HR-system.
Meriterande är:
• Erfarenhet av rekrytering och introduktion av nyanställda.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar.
Annonsen gäller en eller flera tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning.
Personlighets- och problemlösningstester kan komma att ingå som en del i urvalsprocessen.
För att kunna ge bästa möjliga service som myndighet eftersträvar Hovrätten för Västra Sverige att spegla samhällets mångfald bland våra medarbetare.
I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att inhämta uppgifter från belastningsregistret vid en eventuell anställning.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/0158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Kontakt
Chefsadministratör
Svjetlana Klacar 031-701 2276 Jobbnummer
9521267