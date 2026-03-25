Hovrätten för Nedre Norrland söker en registrator
2026-03-25
Hovrätten för Nedre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de fem tingsrätterna i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.
Hovrätten är belägen i en vacker och kreativ miljö i centrala Sundsvall och har ungefär 55 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet som är gemensam med Kammarrätten i Sundsvall. Den dömande avdelningen leds av en lagman. Vid avdelningen finns också tre vice ordförande, tio hovrättsråd, cirka sex tf. assessorer, åtta fiskaler, nio domstols-handläggare och två registratorer.
I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall.
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation
består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla
rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med en registratorskollega och kommer även att ha ett nära samarbete med handläggarna på domstolen. Arbetet är omväxlande och självständigt. Arbetet utförs tillsammans med domare och övrig personal på den dömande avdelningen där brottmål, tvistemål och ärenden handläggs. Dina arbetsuppgifter är bl.a. att registrera mål och ärenden som inkommer digitalt eller via post, bevaka registratorsmaillådan samt registrera när avgöranden har fått laga kraft.
All registrering görs i domstolens målhanteringssystem. Du rättidsprövar även överklaganden som expedieras till Högsta domstolen. Därutöver hjälper du även allmänheten genom att besvara frågor och hantera beställningar av allmänna handlingar samt andra administrativa arbetsuppgifter. Registratorn är en del av den dömande avdelningen varför du vid behov även kan komma att få stötta domstolshandläggarna i deras arbete.Kvalifikationer
Du ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande, goda datorkunskaper inklusive Officepaketet och andra dokumenthanteringssystem, gärna några års erfarenhet av administrativt arbete samt goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Arbetet kräver stor noggrannhet, flexibilitet samt initiativ- och samarbetsförmåga. Ansvars- och servicekänsla samt förmåga att organisera och snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter är andra egenskaper som vi värdesätter. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och lämplighet för anställningen. Erfarenhet av relevant arbete på domstol eller annan myndighet, avslutad paralegalutbildning eller liknande liksom registratorsarbete kan vara meriterande. Hovrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att inhämta uppgifter från belastningsregistret vid en eventuell anställning.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Arbetstid: Ordinarie veckoarbetstid är måndag till fredag mellan 08.00-16.27. Då verksamheten tillåter finns möjlighet till flextid.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Löneform: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Övrigt Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.För mer information om Hovrätten för Nedre Norrland, se www.hovrattenfornedrenorrland.se
(http://www.hovrattenfornedrenorrland.se/)
Vi erbjuder dig
Hovrätten är en arbetsgivare som tar ansvar för och bryr sig om sina medarbetare. Våra medarbetare ärvår viktigaste resurs!
Vi erbjuder ett stimulerande, meningsfullt och roligt arbete. Vi har individuell lönesättning, erbjuder minst 28 dagar semester och i vårt friskvårdserbjudande ingår t.ex. friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och massage.
Vi lägger stor vikt vid att ha en bra arbetsmiljö och våra lokaler, kontorsarbetsplatser och arbetsredskap är moderna och ergonomiska.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315016".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 202100-2742
Sveriges Domstolar, Hovrätten för Nedre Norrland
Handläggarchef
Christina Byström christina.bystrom@dom.se 060-186814
