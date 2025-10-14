Hovmästare till Tolv Stockholm (O 'Learys Tolv)
2025-10-14
Bli en del av vårt team på O 'Learys Tolv Stockholm!
O'Learys Tolv Stockholm Eventcenter är en av Europas största sportbarer och en plats där man kan äta, dricka och roa sig på samma gång. Vi har ett komplett aktivitetscenter med allt från bowling med undervattenstema till äventyrsgolf med Stockholmskulisser i levande format. Nu letar vi efter två Hovmästare för att stärka vårt team! Vi strävar alltid efter att överträffa våra gästers förväntningar och skapa en varm och välkomnande atmosfär. Om du har en passion för att ge gäster en fantastisk upplevelse, är teamorienterad och har en önskan att skapa minnesvärda stunder, då kan du vara den vi letar efter! Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har en omfattande erfarenhet inom restaurangyrket och känner dig bekväm med att ta en servisstation, att hoppa in i baren eller stötta eventavdelningen. Du har genomört en STAD-utbildning och har arbetat som hovmästare med ansvarsuppgifter tidigare. Att coacha ett team till att styra en fullsatt restaurang är något du har erfarenhet av och vi ser att du har god datorvana. Du talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska. Självklart har du goda kunskaper om mat och dryck.
Har du tidigare erfarenhet av O 'Learys-verksamhet eller annan franchiseverksamhet är det meriterande. Det är även meriterande om du har gått en ledarskapsutbildning och tidigare har arbetat i Caspeco.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, har en blick för helheten och ser vad som behöver göras på enheten. Du är bra på att skapa goda relationer och gillar att jobba som en del av ett team. Du är naturlig och ödmjuk som ledare och delegerar uppgifter samt coachar ditt team med tydlighet. Du är en problemlösare som agerar professionellt och behåller ditt servicefokus i både lugna och stressiga situationer.Om tjänsten
Som hovmästare kommer du att agera som restaurangchefens högra hand och driva dina skift själv eller tillsammans med en annan hovmästare. Arbetet innebär att stötta restaurangchefen i att driva enheten så optimalt som möjligt enligt vårt koncept, med hänsyn till såväl gästernas trivsel, personalens behov och restaurangens ekonomi.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:
• Öppna och stänga restaurangen enligt givna direktiv.
• Leda personalen under ditt skift samt styra kvällens flöde.
• Ha det huvudsakliga ansvaret för gästnöjdheten under ditt skift.
• Se till att kassasystem, betalningsterminaler och övrig teknik fungerar under drift.
• Ansvara för att rutinerna följs vid de tillfällen som restaurangchefen inte är på plats.
• Ansvara för att lösa problem som uppstår under driften och koppla in de parter som behövs för att lösa situationen.
• Arbeta aktivt i driften och stötta personalen där behovet finns, exempelvis som bartender, servis och aktivitetsvärd.
Anställning: Tillsvidareanställning (inleds med 6 månaders provanställning).
Omfattning: Deltid 75%.
Startdatum: Enligt överenskommelse.Övrig information
• Varierande arbetstid, det förekommer dag- kvälls- och helgarbete.
• Vi är anslutna till kollektivavtal Visita-HRF och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag, generös personalrabatt och en händelserik och glädjefylld miljö att arbeta i!
Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail samt att videofrågan ska besvaras för att din ansökan ska kunna hanteras. Ersättning
