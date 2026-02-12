Hovmästare till Restaurang The White Horse Väsby

Nemaissa AB / Servitörsjobb / Upplands Väsby
2026-02-12


Om jobbet
Brinner du för mat, dryck och service - och vill leda ett team som skapar upplevelser gästerna minns?
THE WHITE HORSE restaurang på Centralvägen 6 Väsby söker en driven Hovmästare som leder teamet med energi och ser till att restaurangen alltid levererar toppklass-service.
Dina ansvarsområden
Leda och coacha teamet med energi och engagemang
Planera drift mm
Vara huvudansvarig i restaurangen som Hovmästare
Säkerställa förstklassig service och minnesvärda gästupplevelser
Kvalitetskontroll och problemlösning

Vi söker dig som
Har erfarenhet av restaurangledning
Är strukturerad och trygg i ledarrollen
Trivs i ett högt tempo och med en energifylld arbetsmiljö
Kan kommunicera tydligt och inspirera teamet
Talar svenska och engelska

Vi erbjuder
Heltidsanställning
En arbetsplats med mat, dryck, ett stort utbud av vin, öl och alkoholfritt, aktiviteter, musik, puls
Möjlighet att växa inom den ikoniska The white horse

Arbetsort: THE WHITE HORSE CENTRALVÄGEN 6 UPPLANDS VÄSBY
• **OBS***
CV SKICKAS MED MEJL I PDF FORMAT. glom_aldrig@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: glom_aldrig@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nemaissa AB (org.nr 556881-2548)
Centralvägen 6 (visa karta)
194 76  UPPLANDS VÄSBY

Jobbnummer
9737913

