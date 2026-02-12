Hovmästare till Restaurang The White Horse Väsby
Om jobbet
Brinner du för mat, dryck och service - och vill leda ett team som skapar upplevelser gästerna minns?
THE WHITE HORSE restaurang på Centralvägen 6 Väsby söker en driven Hovmästare som leder teamet med energi och ser till att restaurangen alltid levererar toppklass-service.
Dina ansvarsområden
Leda och coacha teamet med energi och engagemang
Planera drift mm
Vara huvudansvarig i restaurangen som Hovmästare
Säkerställa förstklassig service och minnesvärda gästupplevelser
Kvalitetskontroll och problemlösning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av restaurangledning
Är strukturerad och trygg i ledarrollen
Trivs i ett högt tempo och med en energifylld arbetsmiljö
Kan kommunicera tydligt och inspirera teamet
Talar svenska och engelska
Vi erbjuder
Heltidsanställning
En arbetsplats med mat, dryck, ett stort utbud av vin, öl och alkoholfritt, aktiviteter, musik, puls
Möjlighet att växa inom den ikoniska The white horse
Arbetsort: THE WHITE HORSE CENTRALVÄGEN 6 UPPLANDS VÄSBY
• **OBS***
CV SKICKAS MED MEJL I PDF FORMAT. glom_aldrig@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: glom_aldrig@hotmail.com Arbetsgivarens referens
