Hovmästare till Portofino - Italiensk restaurang i hjärtat av Gamla stan
2026-02-02
Ristorante Portofino är en genuin italiensk pärla mitt på Stora Nygatan 46 i Gamla stan, där tradition och passion för italiensk matkultur genomsyrar varje detalj . Vi söker nu en engagerad och erfaren hovmästare som vill leda värdskapet och försäkra att varje gäst får ett varmt välkomnande och en minnesvärd middag.
Vad innebär jobbet?
Som hovmästare hos oss är du restaurangens ansikte utåt och driver front of house-verksamheten. Du ansvarar för:
* att välkomna gäster med italiensk värme och proffsigt bemötande
* att hantera bokningar, sittningar och hjälpa till med serviceflödet
* att leda och inspirera servispersonalen
* att samarbeta nära kök och bar för att leverera förstklassig service
Vi söker dig som har:
* erfarenhet som hovmästare eller liknande roll inom restaurang med hög servicenivå
* genuint intresse för italiensk gastronomi och kultur
* en självklar social förmåga och god stresstålighet
* goda kunskaper i svenska och engelska; italienska är en stark merit
Vi erbjuder:
* arbete i en välrenommerad restaurang med hög kundnöjdhet
* en kreativ och driven arbetsmiljö med fokus på kvalitet och italiensk kärlek till detaljen
* konkurrenskraftig lön, dricksfördelning och möjligheter till chefs- eller mentorroller med tiden
Praktisk info:
* Plats: Stora Nygatan 46, Gamla stan, Stockholm
* Öppettider: vardagar 17.00-24.00, lördagar 12.00-24.00, söndag stängt
* Tjänst: heltid med möjlighet till deltid eller provanställning vid rätt match
* Tillträde: enligt överenskommelse
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar om din erfarenhet och varför just du är rätt person för jobbet till jobbahospanevino@gmail.com
Märk din ansökan med "Hovmästare - Portofino".
Vi ser fram emot att höra från dig och dela vår passion för italiensk service och mat med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobbahospanevino@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
