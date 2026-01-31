Hovmästare till nyöppnad restaurang- Mjellerumsgården
Hovmästare / Service - värdskap med öga för det lilla extra
Är du personen som får gäster att känna sig välkomna på riktigt?
Ser du detaljer som andra missar och trivs i rollen som både värd, serviceproffs och ansikte utåt?
Vill du vara med och bygga en ny mötesplats från grunden?
Om företaget
Mjellerumsgården öppnar upp igen i en idyllisk miljö i Valla, där mat, miljö och människor står i centrum. Vi skapar en plats som ska börja leva igen - med värme, kvalitet och personlighet.
Planerad öppning: maj 2026.
Om rollen
Som hovmästare/servis hos oss är du en nyckel i helhetsupplevelsen:
Ansvara för värdskap och service i matsal och butik
Välkomna gäster, skapa flöde och trygg stämning
Säkerställa att varje detalj sitter - från dukning till bemötande
Bidra till ordning, struktur och kvalitet i serveringen
Vara delaktig vid event, bruncher och abonneringar
Ge det där lilla extra som gör att gäster vill komma tillbaka
Vem är du?
Vi tror att du:
Brinner för service, värdskap och mötet med människor
Har öga för detaljer och helhet
Är trygg, varm och professionell i ditt bemötande
Trivs i tempo men tappar aldrig leendet
Gillar att ta ansvar och bidra till god stämning i teamet
Ser det som ett plus att kunna arbeta fler timmar vid behov
Anställning
Omfattning: 75 %
Möjlighet: För rätt person finns möjlighet till utökat kontrakt / högre tjänstgöringsgrad över tid
Arbetstid: Varierande, främst dagtid men helger och viss kvällstid förekommer
Start: April eller enligt överenskommelse
Plats: Mjellerumsgården, Valla
Därför Mjellerumsgården
Här får du vara med från början och skapa en plats där värdskapet känns, detaljerna räknas och där både gäster och kollegor möts med glädje.
Vill du växa tillsammans med oss och vara med när Mjellerumsgården börjar leva igen?
Då vill vi välkomna dig.
Kontakt: Info@mjellerum.se
Märk ansökan med: Hovmästare
