Hovmästare till Konferens & Bankett Scandic Göteborg Central, 80%
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Scandic Göteborg Central, beläget i en ny stadsdel som växer fram i den tidigare containerhamnen, alldeles vid brofästet av nya Hisingsbron och ett stenkast från Centralstationen. Hotellet är ett av Scandics största både med sina 451 rum och med en stor mötesavdelning. På hotellet finns lobbybar, café och en härlig Roof Top bar och restaurang, med utsikt över Göteborgs hamninlopp. Ett spännande hotell med inspiration från världens alla hörn, där känslan och pulsen från hamnkvarteren och staden utanför tillsammans skapar en levande och personlig atmosfär. Här ges du chansen att vara med och bidra till en arbetsplats i världsklass, där vårt gemensamma mål mot nöjda gäster ger samarbete över gränserna och känslan av Ett hotell.
Nu söker vi en Hovmästare till vår avdelning för Konferens & Bankett
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Hovmästare hos oss agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Hovmästare Konferens & Bankett
Som hovmästare hos oss är du en av dom första som gästen möter, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse.
I rollen arbetar du huvudsakligen i driften, du leder och fördelar arbetet och hanterar bemanningen under ditt arbetspass. En viktig del i arbetet är att planera och genomföra banketter och event, du arbetar självständigt och i nära samarbete med ansvarig chef. Arbetstiderna kommer variera men en stor del av tiden är förlagd på kvällar och ibland även helg.
Vid behov ges du möjlighet att utbilda nya medarbetare på hotellet och du är behjälplig med vissa administrativa arbetsuppgifter som exempelvis beställningar och kontroll av följesedlar.
I rollen som Hovmästare är du ansvarig för värdskap för hela hotellet både gentemot gäst och medarbetare. Förutom att vara en del av driften, har du det övergripande ansvaret för att prioritera arbetsuppgifter så att verksamheten flyter och att gästerna blir nöjda.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst två års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Du har både förmåga och vilja att arbeta med ett driftsnära ledarskap. Du är trygg i ditt ledarskap och har integritet och säljdriv. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% och vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur på Scandic!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Scandic Göteborg Central Jobbnummer
10001777