Hovmästare till Jacy'z Hotel & Resort
2025-08-18
Att gå igenom ytterdörrarna på Jacyz ger dig puls bara det. Det är ett wow som slår dig här näst och vilket följer dig hela vägen upp till våning 28. Här blir alla vuxna unga igen och du kan verkligen känna den amerikanska glamourösa röda tråden in i detaljerna. Här har vi allt samlat under ett tak, upplev konserten, ät sharing med utsikt över hela Göteborg eller dyk ner i poolen till beatet från våra egna djs.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig, vår nya Hovmästare till vår huvudrestaurang Archie's!
Vi söker nu dig som vill inta rollen som hovmästare och bli en del av vårt fantastiska team på Archie's!
Archie's är vår huvudrestaurang, the Heart and soul of Jacy'z - brasseriet där varje rätt tillagas med hjärta och själ. It's all so delish! Archie's puttrar från morgon till kväll. På helgerna serveras brunch som lindrar alla cravings, och när kvällen kommer vårt brasseri verkligen till liv och bjuder in till en middag är lika genomtänkt som avslappnad.
Här kommer din primära arbetsplats att vara, men också på andra avdelningar beroende på behov och gästflöde. På Jacy'z jobbar vi med arbetssättet "one house one team", detta för att skapa en styrka, effektivitet och utveckling.
Vårt mål är att skapa upplevelser i världsklass och minnen för livet för våra gäster. I rollen som hovmästare är du ansikte utåt mot gästen i matsalen och du har ansvaret för gästupplevelsen. Du arbetar med mat och dryck i kombination, a la carte, hotellpaket och konferens. Du tar ansvar för dina uppgifter, inser hur viktig du är för att gästen får en fantastisk upplevelse hos oss genom ditt arbete och bemötande, alltid med positivitet och glimten i ögat. Vi lever våra värdeord Professionell, Passionerad. Personlig och Lekfull.
Dina arbetsuppgifter inkluderar: Bordsplacering och gästmottagning med ett professionellt och varmt bemötande.
Leda, coacha serviceteamet för att säkerställa optimal gästnöjdhet.
Kontinuerligt arbeta med och utveckla servicekonceptet tillsammans med restaurangchefen.
Ansvara för att service och matpresentation alltid möter våra höga standarder.
Arbeta nära köksteamet för att säkerställa en effektiv kommunikation och ett smidigt arbetsflöde.
Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare 75% (dag/kväll & helg) Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Så, vem är du?
Du är utåtriktad och gillar att interagera med människor. Du har ett öga för detaljer och kan hantera flera prioriteringar. Du är lösningsorienterad och kan hantera utmaningar med ett lugn.
Utöver det tror vi att du behöver:
Tidigare erfarenhet som Hovmästare eller i en liknande ledande roll inom restaurang.
En passion för service och gästnöjdhet.
Ett äkta engagemang och intresse för mat- och dryckesupplevelser
Starka ledaregenskaper och förmåga att motivera ett team.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Flexibilitet att arbeta obekväma arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 4/9
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet.
