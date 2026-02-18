Hovmästare Till Indias - En Av Stockholms Mest Spännande Matdestinationer
2026-02-18
Välkommen till en av Stockholms mest spännande matdestinationer, restaurang INDIA'S. En restaurang skapad av Jonas Svensson som en hyllning till Elite Hotels grundare Bicky Chakraborty.
Vi söker Dig som är nyfiken på något nytt, som brinner för mat, dryck och unika smakupplevelser.Som levererar ett värdskap utöver det vanliga och sprider värme och glädje bland våra gäster under service och bland kollegor.
Om du är redo att vara en del av ett dynamiskt team och bidra till att forma ett nytt koncept i Stockholm så ser vi fram emot din ansökan!
Det är ett krav att du har gedigen erfarenhet av liknande tjänst samt av a la carteservering.
Att du är prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt och drivs av att ge det där lilla extra för att gästen skall få bästa möjliga upplevelse.
Sommelierutbildning eller gedigen dryckeskunskap är meriterande.
India's är en del av Miss Voon Collective och Elite Hotel Stockholm Plaza.
Hos oss finns det stora möjligheter till att växa och utvecklas och vi hoppas att du vill bli en av oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: helene.tardif@indiassthlm.se Omfattning
