Hovmästare till Hjortviken Country Club

ESS Hotel Group AB / Servitörsjobb / Härryda
2026-06-16


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Hovmästare till Club Room – Hjortviken Country Club
Hjortviken Country Club är en del av ESS Group – och vårt mål är tydligt: vi skapar stamgäster.
Vi bygger destinationer man längtar tillbaka till. Platser där minnen skapas för livet och där människor vill arbeta – och vara stolta över det de gör. Hos oss blir du en del av ett passionerat, professionellt, lekfullt och personligt team som tillsammans skapar upplevelser i världsklass.
Bara 20 minuter utanför Göteborg, med utsikt över Västra Nedsjön, ligger Sveriges nyaste country club. Här är det säsong året runt.
Unplug, explore & let's have a drink.
Om rollen
Som hovmästare hos oss är du ansiktet utåt och en nyckelperson i att skapa en sömlös och minnesvärd gästupplevelse.
Du är en operativ ledare som trivs mitt i servicen – där du med trygghet, energi och närvaro leder teamet på golvet. Under service ansvarar du för den dagliga driften, säkerställer att våra höga kvalitetsnivåer efterlevs och har förmågan att läsa av både gästens behov och teamets dynamik.
Du arbetar nära köket och övriga avdelningar för att skapa en helhetsupplevelse som präglas av kvalitet, värme och professionalism.
Några av dina arbetsuppgifter
Välkomna och placera gäster med ett professionellt och personligt bemötande

Leda och coacha serviceteamet mot högsta gästnöjdhet

Ansvara för den operativa driften under service

Säkerställa att service, kvalitet och helhetsupplevelse håller högsta nivå

Arbeta nära köket för ett smidigt och effektivt samarbete

Arbeta självständigt i egen servisstation vid behov

Stötta restaurangchef i personalplanering och bemanningslogistik

Arbeta aktivt med bordsplacering och flödesoptimering

Vi söker dig som
Har erfarenhet från en ledande roll inom restaurang, såsom hovmästare eller shift leader – eller har du byggt upp en stark grund inom service och är nu redo att kliva in i en ledarroll.

Har gedigen erfarenhet av à la carte-service på hög nivå

Har goda kunskaper inom mat och dryck

Har tidigare erfarenhet av att leda och coacha team

Är strukturerad och behåller lugnet även i högt tempo

Har ett genuint intresse för värdskap och detaljer

Är en trygg och tydlig kommunikatör som bidrar till en positiv arbetsmiljö

Meriterande
Intresse för och kunskap om internationella mat- och dryckeskulturer

Erfarenhet av bokningssystem och bordsoptimering

Goda kunskaper i svenska och engelska

Om Hjortviken Country Club
Sedan öppningen i januari 2025 erbjuder vi en destination med:

två restauranger

150 rum

sex barer

en Pool Club med restaurang och bar

en omfattande mötes- och eventverksamhet

Här skapas allt från mindre möten till stora event, festligheter och minnesvärda middagar – alltid med ambitionen att överträffa gästens förväntningar.
Vi erbjuder
En kreativ och dynamisk arbetsplats

Stora utvecklingsmöjligheter inom Hjortviken och ESS Group

Förmånliga rabatter på våra destinationer i Norden

Friskvårdsbidrag och trygga anställningsvillkor

Ett team där kollegor blir vänner för livet

Tjänsten
Omfattning: Heltid (100%)

Arbetstider: Dag, kväll och varannan helg

Anställning: 6 månaders provanställning tillämpas

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan: Urval sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 3 juli

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923304-2056293".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ESS Hotel Group AB (org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Hotellvägen 1 (visa karta)
438 54  HINDÅS

Arbetsplats
ESS Group

Jobbnummer
9966779

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