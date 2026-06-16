Hovmästare till Hjortviken Country Club
ESS Hotel Group AB / Servitörsjobb / Härryda Visa alla servitörsjobb i Härryda
2026-06-16
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Härryda
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Laholm
eller i hela Sverige
Hovmästare till Club Room – Hjortviken Country Club
Hjortviken Country Club är en del av ESS Group – och vårt mål är tydligt: vi skapar stamgäster.
Vi bygger destinationer man längtar tillbaka till. Platser där minnen skapas för livet och där människor vill arbeta – och vara stolta över det de gör. Hos oss blir du en del av ett passionerat, professionellt, lekfullt och personligt team som tillsammans skapar upplevelser i världsklass.
Bara 20 minuter utanför Göteborg, med utsikt över Västra Nedsjön, ligger Sveriges nyaste country club. Här är det säsong året runt.
Unplug, explore & let's have a drink.
Om rollen
Som hovmästare hos oss är du ansiktet utåt och en nyckelperson i att skapa en sömlös och minnesvärd gästupplevelse.
Du är en operativ ledare som trivs mitt i servicen – där du med trygghet, energi och närvaro leder teamet på golvet. Under service ansvarar du för den dagliga driften, säkerställer att våra höga kvalitetsnivåer efterlevs och har förmågan att läsa av både gästens behov och teamets dynamik.
Du arbetar nära köket och övriga avdelningar för att skapa en helhetsupplevelse som präglas av kvalitet, värme och professionalism.
Några av dina arbetsuppgifter
Välkomna och placera gäster med ett professionellt och personligt bemötande
Leda och coacha serviceteamet mot högsta gästnöjdhet
Ansvara för den operativa driften under service
Säkerställa att service, kvalitet och helhetsupplevelse håller högsta nivå
Arbeta nära köket för ett smidigt och effektivt samarbete
Arbeta självständigt i egen servisstation vid behov
Stötta restaurangchef i personalplanering och bemanningslogistik
Arbeta aktivt med bordsplacering och flödesoptimering
Vi söker dig som
Har erfarenhet från en ledande roll inom restaurang, såsom hovmästare eller shift leader – eller har du byggt upp en stark grund inom service och är nu redo att kliva in i en ledarroll.
Har gedigen erfarenhet av à la carte-service på hög nivå
Har goda kunskaper inom mat och dryck
Har tidigare erfarenhet av att leda och coacha team
Är strukturerad och behåller lugnet även i högt tempo
Har ett genuint intresse för värdskap och detaljer
Är en trygg och tydlig kommunikatör som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Meriterande
Intresse för och kunskap om internationella mat- och dryckeskulturer
Erfarenhet av bokningssystem och bordsoptimering
Goda kunskaper i svenska och engelska
Om Hjortviken Country Club
Sedan öppningen i januari 2025 erbjuder vi en destination med:
två restauranger
150 rum
sex barer
en Pool Club med restaurang och bar
en omfattande mötes- och eventverksamhet
Här skapas allt från mindre möten till stora event, festligheter och minnesvärda middagar – alltid med ambitionen att överträffa gästens förväntningar.
Vi erbjuder
En kreativ och dynamisk arbetsplats
Stora utvecklingsmöjligheter inom Hjortviken och ESS Group
Förmånliga rabatter på våra destinationer i Norden
Friskvårdsbidrag och trygga anställningsvillkor
Ett team där kollegor blir vänner för livet
Tjänsten
Omfattning: Heltid (100%)
Arbetstider: Dag, kväll och varannan helg
Anställning: 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Urval sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 3 juli Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923304-2056293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Hotellvägen 1 (visa karta
)
438 54 HINDÅS Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9966779