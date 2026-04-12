Hovmästare till Boqueria Stockholm
2026-04-12
Boqueria Stockholm är en varm och välkomnande restaurang där hög service, god mat och ett starkt teamarbete står i centrum. Vi söker nu en engagerad och erfaren hovmästare som vill vara en drivande kraft i att skapa en minnesvärd gästupplevelse och utveckla vårt front-of-house-team.
Arbetet Som hovmästare ansvarar du för den dagliga front-of-house-driften och för att skapa en trygg, effektiv och serviceinriktad arbetsmiljö. Du leder och coachar servispersonal och bartendrar, planerar bemanning och schemaläggning samt fördelar arbetsuppgifter under lunch- och kvällspass. Du tar emot gäster, ansvarar för bordsplacering, reservationer och att flödet i matsalen fungerar smidigt. Tillsammans med restaurangchef och kök schemalägger du service, koordinerar timing mellan kök och servering och ser till att kvalitet, tempo och presentation håller våra höga standarder. Du deltar i uppföljning av försäljning, kostnader och rapportering samt säkerställer att rutiner för livsmedelshygien och säkerhet efterlevs.
Vi söker Vi söker en person med dokumenterad erfarenhet av arbete i front-of-house, gärna från en ledande roll eller som biträdande hovmästare. Du har god förståelse för restaurangens operativa processer och ekonomi, vana att arbeta i högt tempo och förmåga att fatta snabba och välgrundade beslut. Erfarenhet av bordsbokningssystem, events och koordinering av större sällskap är meriterande. Tidigare erfarenhet från öppet kök eller koncept med flera avdelningar är en fördel.
Du är Du är trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och positiv i ditt bemötande. Du motiveras av att utveckla kollegor, skapa struktur och förbättra arbetsprocesser. Kundfokus, god känsla för service och förmåga att hantera högt tempo och komplexa situationer krävs. Flexibel inställning till arbetstider, inklusive kvällar och helger, är ett krav. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Kravspecifikation
Flera års erfarenhet från restaurangverksamhet, gärna med erfarenhet från front-of-house eller ledande roll
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar, coaching och schemaläggning
God förståelse för restaurangekonomi, försäljningsuppföljning och kostnadskontroll
Erfarenhet av bordsbokningssystem och hantering av reservationer
Kännedom om rutiner för livsmedelshygien och HACCP
Goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska
Vi erbjuder En utvecklande och betydelsefull roll i ett välfungerande team med starkt fokus på kvalitet och gästservice. Tjänsten kan erbjudas som heltid eller deltid beroende på kandidatens profil och verksamhetens behov. Du får konkurrenskraftiga villkor, tydliga utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka driften och gästers upplevelse. Anställning inleds med provanställning.
Skicka din ansökan med CV och gärna referenser. Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och brinner för personlig service? Då är Boqueria Stockholm arbetsplatsen för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boqueria AB
https://jobb.boqueria.se
Boqueria Stockholm
)
111 44 STOCKHOLM Arbetsplats
