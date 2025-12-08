Hovmästare till anrika Åkerblads Hotell
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & Spa är en familjeägd hotellverksamhet belägen i vackra Tällberg, Dalarna. Gården har sedan 1400-talet varit i familjen Åkerblads ägo & idag arbetar 19:e - 22:a generationen Åkerblad tillsammans med ett starkt 50-manna team för att ge gästen en minnesvärd upplevelse. Upplevelser är vårt nyckelord, det är vad vi förmedlar till gästen från det att hen checkar in tills dess att hen längtar tillbaka till Siljans glittrande vatten. Vårt mål är att leverera en unik produkt vilket avspeglar sig inte bara i de anrika lokalerna utan även i hotellets 73 st. gästrum där alla är personligt inredda & inget rum är det andra likt. Vår restaurang arbetar med lokalt producerade råvaror & personliga smaker, för såväl konferensgäster som för weekendgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor & har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité & service är ledorden.
Hovmästare, 1tjänst, Tillsvidareanställning Heltid
Dina arbetsuppgifter...
Som hovmästare ingår du i ett team som arbetar för att serva och tillgodose våra gästers höga krav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att leda driften för det passet du arbetar. Servera mat och dryck till såväl lunch som till middagsgäster. Luncherna erbjuds bufféservering & bordsservering. Middagarna är helt dominerande av vår ständigt uppdaterande A'la Cartemeny.
Du har ett nära samarbete med våra andra hovmästare och restaurangchef.
Kompetensprofil...
Du har restaurangutbildning & erfarenhet av arbetsledning, alternativt längre arbetslivserfarenhet som överensstämmer enligt förstnämnda.
Era viktigaste egenskaper domineras av god samarbetsförmåga, att vara en viktig del i ett sammanfogat team. Samt att även kunna arbeta snabbt och prioriterande med kvalitetsöverensstämmande resultat på Åkerblads krav.
Vi lägger stor vikt på personkemi, yrkesstolthet och ert intresse för att leva med branschens ständiga utveckling.
Information...
Vi söker just er och erbjuder en tillsvidareanställning med 100%.
Tjänsten ställs till förfogande från nu, men tillsätts enligt överenskommelse. För oss är det viktigast att finna rätt person och är därmed mycket flexibla i startdatum. Vi tillämpar intervjuprocessen från det att ansökningarna börjar tillkomma oss, därmed kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du sänder din ansökan till oss via mail, restaurang@akerblads.se
. Märk ansökan med "HOVMÄSTARE", vid frågor som berör tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på +46 (0)247-508 00.
Vi ser att du sänder din ansökan till oss snarast möjligt, dock senast den 7/1.
Varmt välkommen med din ansökan och hoppas du kommer att trivas i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
