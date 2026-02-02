Hovmästare Som Vill Skapa Gästupplevelser
2026-02-02
Vi söker Hovmästare till sommarsäsongen 2026 på Siggesta Gård
Vill du arbeta på en av Värmdös vackraste destinationer i sommar?
Nu söker vi en engagerad och trygg hovmästare som brinner för gästupplevelsen och för att leda, inspirera och utveckla servicepersonalen på Siggesta Gård. Tjänsten gäller säsongen maj-september 2026, med möjlighet till tidigare start och chans till förlängning.
Om Siggesta Gård
Siggesta Gård är en levande gård och mötesplats där mat, natur, upplevelser och människor står i centrum. Det är en unik destination där våra gäster ska känna sig som hemma. Hos oss arbetar vi nära varandra och delar ett stort engagemang för gården, våra kollegor och våra framtidsvisioner.
Här möter du allt från à la carte, bröllop och events till sommargäster - ingen dag är den andra lik.Om rollen
Som hovmästare har du en central roll i den dagliga driften av servicen. Du ansvarar för att skapa ett professionellt och varmt gästflöde samt för att leda och stötta teamet i servicearbetet.Vi söker dig som:
-Har ett genuint intresse för mat, dryck och service
-Trivs i ett högt tempo och arbetar bra tillsammans med andra
-Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad
-Har relevant erfarenhet för rollen
-Har tidigare ledarerfarenhet och är trygg i att leda service, personal och gästflödeVi erbjuder:
-En inspirerande arbetsplats i unik gårdsmiljö
-Ett härligt team med högt engagemang och arbetsglädje
-Varierande arbetsdagar
-Ett värderingsstyrt bolag
-En trygg arbetsgivare med kollektivavtal
-Möjlighet till tidigare start och eventuell förlängning efter säsong
Period: Maj-september 2026 (med möjlighet till tidigare start och förlängning)Tjänsten
Arbetstiderna varierar och inkluderar kvällar och helger.
Tillträde och lön enligt överenskommelse. Vi följer kollektivavtal.Kontakt vid frågor
Madelene Lethman Persson
070-761 63 85 madelene.lethman@siggestagard.se
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig på Siggesta Gård!
/ Team Siggesta Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siggesta Gård AB
(org.nr 556245-4941), https://www.siggestagard.se/ Arbetsplats
Siggesta Gård Jobbnummer
9718833