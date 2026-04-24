Hovmästare sökes till Restaurang Nossen - Bli vår nya stjärna vid sjökanten
Vimmerby Camping AB / Servitörsjobb / Vimmerby Visa alla servitörsjobb i Vimmerby
2026-04-24
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby Camping AB i Vimmerby
Välkommen till Restaurang Nossen - Vimmerbys solklara sommarpärla och ett givet vattenhål för både turister och lokalbor.
Nu söker vi en hovmästare som kan trolla med serveringsbrickor och sprida glädje med lika delar charm och struktur.
Vi tror att du är en naturbegåvning när det gäller gästbemötande och har en radar för att hålla koll på allt från bordsbokningar till att drinkarna blandas i rätt ordning.
Du kommer att hoppa in i alla delar av restauranglivet - från servering och barhäng till dukning och beställningar.
Och du, vi är ett sammansvetsat gäng på runt 15 personer under sommaren - så du är aldrig ensam i båten.
Vi ser helst att du har minst 2 års erfarenhet från restaurangbranschen och att du kan föra dig på både svenska och engelska (kan du fler språk är det bara en bonus - men småländska räknas inte).
Så, vad letar vi efter?
Du har ett öga för detaljer och känner dig som hemma i att planera, strukturera och leda med ett leende.
Du ser till att gästerna får en upplevelse som sitter kvar långt efter att notan är betald.
Du är lika snabb på fötterna som du är med att lösa problem och gillar att sprida energi till ditt team.
Praktiskt att veta:
Intervjuer sker löpande
Lön enligt överenskommelse
Känner du att vi just beskrev dig? Perfekt! Skicka in din ansökan och bli en del av vårt härliga gäng. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Vimmerby Camping - en plats där gemenskap och glädje står i centrum!
Vimmerby Camping är mer än bara en boendeanläggning - vi är en stor familj som tillsammans skapar minnen för livet för våra gäster. Belägen i hjärtat av Småland, erbjuder vi natursköna omgivningar, äventyr för hela familjen och en varm atmosfär som gör att både besökare och medarbetare känner sig som hemma.
Hos oss är varje dag fylld av skratt, samarbete och en känsla av stolthet över det vi skapar tillsammans. Vi tror på att jobba med hjärtat, och det märks i vårt bemötande och engagemang. Som en del av vårt team blir du inte bara en kollega - du blir en viktig del av en sammansvetsad grupp där vi stöttar och lyfter varandra.
Vi letar nu efter nya stjärnor som vill vara med och göra Vimmerby Camping till en ännu bättre plats. Är du redo för ett arbete där gemenskap, natur och service står i fokus? Välkommen att bli en del av vår familj! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Camping AB
(org.nr 556617-0709)
Nosshult 108
)
598 93 VIMMERBY
9873994