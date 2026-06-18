Hovmästare sökes omgående start till sista augusti
Jula Hotell AB / Servitörsjobb / Jönköping Visa alla servitörsjobb i Jönköping
2026-06-18
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Jula Hotell AB består utav Skara Konsthotell, Skara Stadshotell, Gysinge Herrgård samt Gyllene Uttern. Det var i maj 2021 som anrika Gyllene Uttern blev en del av hotellkedjan. En hotellkedja som verkligen är på framfart. Gyllene Uttern är en fyrstjärnig anläggning som består utav hotellrum med sjöutsikt, en vacker restaurang, kaffestuga samt konferenslokaler. Här hos oss på Jula Hotell arbetar vi tillsammans och vi är där gästen är.
Hovmästare sökes till säsongsanställning – omgående start till sista augusti
Nu söker vi en hovmästare för en säsongsanställning som vill vara med och skapa en gästupplevelse i toppklass under vår intensiva sommarsäsong. Rollen är central i restaurangen och innebär ett nära samarbete med restaurangchef och övriga teamet i den dagliga driften.
Om rollen
Som hovmästare är du en viktig del av verksamheten och arbetar nära både gäster och teamet i matsalen. Du ansvarar för att servicen håller en hög och jämn nivå samt att kvällsservice och bokningar genomförs på ett professionellt och välorganiserat sätt.
Du leder arbetet i matsalen under service, fördelar uppgifter och säkerställer att gästerna får en varm, personlig och minnesvärd upplevelse. Rollen innebär ett operativt ansvar där du bidrar till att skapa struktur, energi och ett välfungerande samarbete mellan servering och kök.
Arbetet sker i ett högt tempo, särskilt under sommarsäsongen, och vi söker därför dig som trivs med att vara närvarande i verksamheten och som motiveras av att skapa service i toppklass även under intensiva perioder.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande serveringsroll
• Har ett naturligt ledarskap och trivs med att leda i service
• Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut
• Har en stark känsla för service och gästupplevelse
• Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta nära teamet
• Talar svenska och gärna engelska
Bra att veta
• Säsongsanställning med omgående start till och med 31 augusti 2026
• Arbetstiden är cirka 90 procent
• Arbetstiderna är varierande och inkluderar kvällar och helger
• Gyllene Uttern har kollektivavtal via HRFPubliceringsdatum2026-06-18Så ansöker du
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Frågor om tjänsten besvaras av hotellchef Mattias Tambour, mattias.tambour@julahotell.se
Vi ser fram emot att få din ansökan snarast! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jula Hotell AB
(org.nr 556719-5812)
Gyllene Uttern 1 (visa karta
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563 92 GRÄNNA Arbetsplats
Jula Hotell Jobbnummer
9971251