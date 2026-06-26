Hovmästare rekryteras till Skåvsjöholm Hotell & Konferens!
Majola Restaurangkonsult AB / Servitörsjobb / Österåker Visa alla servitörsjobb i Österåker
2026-06-26
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Majola Restaurangkonsult AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Täby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
OM SKÅVSJÖHOLM:
Bara 25 min från Stockholm C och 35 min från Arlanda hittar du Skåvsjöholm.
För dessa minuter får du väldigt mycket skärgårdsmiljö och naturupplevelse.
Nära stan men ändå så nära skärgården, naturen och havet. Här möts du av moderna möteslokaler, sover i finfina hotellrum, njuter av fantastiska måltider i vacker restaurang och umgås i relaxavdelning, bar och gym. Allt med strålande utsikt över vattnet, naturen ständigt närvarande och allt under ett och samma tak. Målet är att du ska få ett prickfritt möte där allt hänger ihop; atmosfär, service, måltider, teknik, hotellrum och aktiviteter.
Här finns det 17 möteslokaler i varierande storlek och 111 hotellrum samt en fantastisk restaurang med lovordade måltider. Allt med strålande utsikt över vattnet och allt under ett och samma tak. Skåvsjöholms löfte till sina kunder är: Prickfria möten.
Hållbarhetsfrågor och omtanke om miljön genomsyrar hela verksamheten och det bedrivs sedan länge ett aktivt miljöarbete med ambition att minska miljöpåverkan. Anläggningen är Svanenmärkt och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genomgående hög kvalitet på alla plan är viktigt och dom är även certifierade enligt ISO 9001.
Mer om Skåvsjöholm kan du läsa här: Konferens & Hotell | Stockholms skärgård | Skåvsjöholm
Hovmästare till Skåvsjöholm – ledarskap, service och fest i världsklass
Brinner du för service, älskar att vara där det händer och trivs med att leda ett team från golvet? Då kan du vara den hovmästare vi söker till Skåvsjöholm.
Vi letar efter en erfaren hovmästare som vill vara en nyckelperson i restaurang- och konferensverksamhet. Här är ingen dag den andra lik – från affärsluncher och konferenser till bröllop, fester och stora middagar där varje detalj räknas.
Om rollen
Som hovmästare är du en naturlig ledare i driften. Du planerar, fördelar och leder arbetet under service, samtidigt som du själv är närvarande ute bland gästerna. Du säkerställer att både gäster och medarbetare får en upplevelse i toppklass.
En del av tjänsten innebär arbete med festvåning och större arrangemang, vilket gör att vi söker dig som har erfarenhet av att leda service vid bröllop, banketter och andra event.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som hovmästare eller i en liknande ledande roll.
Är trygg i att leda service i både restaurang och festvåning.
Är självgående, initiativrik och tar ansvar för helheten.
Har ett öga för detaljer och en hög känsla för värdskap.
Trivs med ett högt tempo och varierande arbetsdagar.
Är en lagspelare som inspirerar och utvecklar dina kollegor.
Pratar flytande svenska och även engelska
Du erbjuds
Hos Skåvsjöholm får du arbeta i en inspirerande miljö där mat, service och upplevelser står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team med höga ambitioner och stora möjligheter att påverka verksamheten.
Du erbjuds härlig skärgårdsmiljö, trevliga arbetskompisar och en trygg arbetsmiljö med kollektivavtal, tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, 6 månaders provanställning tillämpas. Arbetstiderna är varierande med både dagtid, kvällstid och helger.
Då Skåvsjöholm ligger lantligt till och har begränsande tillgång till kommunal trafik så behöver du ha körkort och tillgång till bil.
Under semestertider kan det ta lite längre tid innan du får svar men vi återkopplar så snart vi kan och påbörjar intervjuer i slutet av juli.
Vill du vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7975043-2073697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Majola Restaurangkonsult AB
(org.nr 556689-2856), https://jobb.majola.se
Skåvsjöholm AB (visa karta
)
184 94 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Majola RestaurangKonsult Jobbnummer
9981564