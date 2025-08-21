Hovmästare och Breakfast Host sökes till Ystad Saltsjöbad
2025-08-21
Är du personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor? Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Nu behöver vi stärka upp vårt team på frukosten med både Hovmästare och Host!
Om tjänsterna Frukost - dagens bästa måltid! Hos oss är frukosten en stor del i våra gästers upplevelse. I rollen som host ingår arbetsuppgifter som att duka fram, fylla på men också att plocka disk från bord och putsa bestick. Som hovmästare är du ansvarig för att välkomna och placera våra gäster, men självklart också att stötta resten av teamet att fylla på och hålla det rent och fint i matsalen. Som hovmästare är du även ansvarig för dagens arbete, detta innebär att hanterar eventuell sjukfrånvaro men också att se till så att driften flyter på och att både gäster och medarbetare har det bra under passet.
Vi erbjuder tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning, sysselsättningsgrad mellan 50-70%, kan du tänka dig att jobba på fler avdelningar finns det goda möjligheter att jobba mer än så.
Vem är du? Du kommer vara en viktig kollega och ambassadör i den dagliga driften. För att trivas och utvecklas med oss tror vi att du, precis som vi, går igång på högt tempo och varierande uppgifter. Visst är det bra om du tidigare arbetat i restaurang eller på hotell, men det viktigaste för oss är din vilja och driv att lära dig.
Dina superkrafter: - Modig - Noggrann - Grym samarbetsförmåga - Känsla för service - En extra växel för "det lilla extra" Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en arbetsplats i ständig utveckling. Våra värderingar styr oss i vardagen, både mot varandra, gäster och andra samarbetspartner. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team, tillsammans skapar vi upplevelser i världsklass och har roligt längst vägen.
Sista ansökningsdag
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
