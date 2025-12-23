Hovmästare med vinkunskap till Vadstena Klosterhotel
M Dryck & Konsult AB / Servitörsjobb / Vadstena Visa alla servitörsjobb i Vadstena
2025-12-23
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M Dryck & Konsult AB i Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa framåt? Det med fokus på att skapa fantastiska gästupplevelser, där mat, dryck och historia står i fokus.
Vadstena Klosterhotel är ägs av familjen Milton och är ett spahotell med anor från 1200-1300-talet. Här erbjuder vi upplevelser i historiska miljöer - från munkarnas gamla sovsalar till Klosterspa. Vi lever vår verksamhet på värdeorden engagemang, arbetsglädje, nyfikenhet och omtänksamhet.Är du en person som älskar mötet med gäster, gillar att hålla i vinprovningar samt utbilda medarbetare i mat och dryck. Då ska du läsa vidare.
ROLLEN
Som hovmästare leder du den dagliga driften i vår restaurangverksamhet. Det med fokus på förstklassigt värdskap, personalledning och inkö. Du verkar både operativt och strategiskt, i en miljö som präglas av historia, omtanke och kvalitet.Vi är övertygade om att du är
Engagerad och närvarande ledare som föregår med gott exempel.
Omtänksam, prestigelös och lyhörd - du brinner för både människor och service.
Strukturerad, lösningsorienterad och stresstålig.
Delar och lever efter våra värderingar: glädje, engagemang, nyfikenhet och omtänksamhet.
Du kommer att vara en stor del i inköp av vårt dryckessortiment som vi kontinuerligt bygger vidare på tillsammans med vår vinexperter. Det för att ständigt ligga i framkant inom mat och dryck och gästupplevelse. Idag har vi en av Sverige i särklass största och bästa vinlista, är medlemmar i Star Winelist och har otroligt många gäster som besöker oss för våra vinprovningar
DET HÄR ÄR DU BRA PÅ Planering av den dagliga driften Utveckla medarbetare Har god kännedom kring produkter inom mat och dryck Inspirationskälla Duktig på att paketera erbjudandenKoll på ekonomi & schemaläggning Duktig på kommunikation
DET HÄR FÅR DU - Rätt förutsättningar för att göra ett grymt jobb- Trygghet i din anställning- Ett hållbart schema. Det med variation på dagar, kvällar och helger- Förmåner såsom företagshälsovård, fri träning i gym, spa-rabatter, friskvårdsbidrag och personalrabatter på hotell & spa i hela SverigeDET HÄR FÅR VI - Är duktig på att inspirera och coacha andra människor- Noggrann i ditt arbete- Coachande och inspirerande i ditt ledarskap- Agil i ditt tänkande- Utbildad i WSET 2 eller 3. TILLSÄTTNING1 november 2025100% heltid (dagar, kvällar och helger)Trygghet i din anställningFRÅGOR KRING ROLLENNellie Lilja Extern rekryterare076 301 92 46nellie@progressioswe.se
OM PROGRESSIO Vi skapar innovation med kreativa lösningar och närvaro hos våra partners. Vi finns inte bara för att hjälpa företag inom besöksnäringen med tillsättningar för nuet, utan för långt in i framtiden skapa utveckling tillsammans. Det genom att förstå vilka vägar som kan vandras, behöver förändras, för att sticka ut i sitt employer brand på arbetsmarknaden, men även för att du som kandidat ska veta vad som ingår i din anställning, få rätt förutsättningar att lyckas framåt i tiden.Vi är övertygade om att attityd, ambitioner och growth mindset, tillsammans kommer ta oss längre. Vi styrs av värderingar där hållbarhet är centralt för utveckling i alla dess former. People, Planet and Profit.Vi är ett personligt och engagerat rekryteringsföretag som värdesätter dig som person. Transparent dialog och öppenhet. Framtidens funktion som sätter data, dialog, attityd och framtidsvisioner i förarsätet. Vilket gör att vi får fram ditt absolut bästa Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6978705-1766016". Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Vadstena Castle (visa karta
)
592 30 VADSTENA Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9663265