Hovmästare / Konferensvärd Restaurang & Hotell i Skåne
Hovmästare / Konferensvärd - Restaurang & Hotell i Skåne
Vill du vara med och utveckla en restaurang och mötesplats på den skånska landsbygden - där mat, vin, service och upplevelse står i centrum?
Vi söker nu en hovmästare som vill vara ansiktet utåt mot våra gäster och samtidigt vara med och utveckla restaurangen vidare.
Om rollen
Som hovmästare hos oss har du en central roll i verksamheten.
Du leder serveringen, tar hand om gäster, arbetar med vin och mat i kombination och ansvarar för att service, atmosfär och upplevelse håller hög nivå.
Du kommer även att arbeta som konferensvärd och ta hand om våra konferensgäster - från ankomst till avslut.
Det här är en roll för dig som tycker om människor, service, värdskap och restaurangutveckling.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurang/servering
Har intresse för mat och vin
Gärna har vinkunskap - eller vill lära dig mer
Är trygg i mötet med gäster
Kan leda serveringsteam under service
Trivs med ansvar
Är positiv, lösningsorienterad och professionell
Vill vara med och utveckla restaurangen och höja nivån ytterligare
Personlighet, servicekänsla och vilja att utvecklas är viktigare än exakt CV.
Rollen innebär bland annat
Leda serveringen
Vara hovmästare under lunch och middag
Arbeta med vin och dryck tillsammans med kök och ledning
Ta hand om konferensgäster
Vara ansiktet utåt mot gäster
Vara med och utveckla restaurangen vidare
Bidra till att restaurangen blir en välrenommerad destination i Skåne

Publiceringsdatum: 2026-03-25
Skicka en kort presentation om varför det här passar dig som hand i handsken samt CV till:andre@wildcarduntap.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: andre@wildcarduntap.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare Skåne". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wildcard Untap AB
(org.nr 559454-8264), https://wildcarduntap.com/ Jobbnummer
9819605