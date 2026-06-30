Hovmästare Evenemang - Madame Brasseri & Cafe
FSK Group AB / Servitörsjobb / Värnamo Visa alla servitörsjobb i Värnamo
2026-06-30
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, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Madame gör storstad av småstad i en ledande rendez-vous för människor, mat och nöjen. På brasseriets meny finns klassiska franska och svenska rätter, tolkade på eget vis för både korta och långa besök. På vinlistan dominerar franska och amerikanska viner och i baren tolkas klassiska cocktails. Utöver brasseriet med à la carte erbjuder Madame café med eget bageri, lunch, pausserveringar till föreställningar, evenemangsmatsal, konferenser och evenemang. Madame har utvecklats ur Gummifabrikens idé om att vara en mötesplats för kultur, näringsliv och akademi, en motor för tillväxt och utveckling. I huset finns en teatersalong, en livescen för konserter och evenemang, en biograf med tre salonger, det nya stadsbiblioteket, Campus Värnamo med flera hundra studenter i olika program och kurser samt ett varierat antal företag.
Madame söker en Hovmästare Evenemang med passion för service, ledarskap och värdskap
Älskar du mötet med människor och drivs av att skapa minnesvärda upplevelser? Är du en trygg ledare som trivs i en roll där service, struktur och kvalitet går hand i hand? Vill du vara med och utveckla en verksamhet där ambition, matglädje och värdskap står i centrum?
Madame söker nu en hovmästare med ansvar för vår fest- och evenemangsverksamhet.
Din roll:
Som hovmästare evenemang hos Madame ansvarar du för att leda och utveckla matsalsarbetet i vår festvåning samt vid evenemang i Gummifabriken. Rollen innebär ett operativt ledarskap där du säkerställer att varje gästupplevelse håller högsta nivå, oavsett om det handlar om fest, konferens, föreställning eller annat arrangemang.
Utöver fest- och evenemangsverksamheten blir du även en del av den dagliga driften i vårt brasserie, där arbetet kombineras med servering à la carte. Rollen erbjuder därmed en varierad vardag där ingen dag är den andra lik.
Här får du möjlighet att leda människor, utveckla arbetssätt och bidra till att skapa en serviceupplevelse som gästerna minns långt efter sitt besök.
Du kommer att:
Ansvara för den operativa driften vid evenemang och arrangemang samt säkerställa att verksamheten genomförs med hög kvalitet och professionalism. Du leder serveringsteamet på plats och skapar struktur, tydlighet och energi i arbetet.
Rollen omfattar ansvar för matsalsdriften i festvåningen, evenemangsbar, pausserveringar och servering av föreställningsmenyer. Genom ett närvarande ledarskap säkerställer du att gäster, kollegor och samarbetspartners får en professionell och positiv upplevelse.
Du arbetar aktivt för att utveckla teamet, skapa goda rutiner och säkerställa att verksamheten håller den standard som förväntas av Madame och Palmgrengruppen.
Du är:
Du är en trygg och stabil person med ett naturligt ledarskap och en stark känsla för service. Att skapa trivsel, kvalitet och goda upplevelser för gäster och kollegor kommer naturligt för dig.
Struktur, noggrannhet och ansvarstagande är självklara delar av ditt arbetssätt. Samtidigt trivs du i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där förutsättningarna snabbt kan förändras.
Vi tror att du har erfarenhet från restaurang- eller evenemangsbranschen, gärna från en ledande roll där du arbetat med personal, service och drift. Kunskaper inom mat och dryck är meriterande, liksom erfarenhet från barverksamhet eller relevanta dryckesutbildningar.
Framför allt söker vi en person som älskar serviceyrket och som har ett genuint värdskap i allt du gör.
Du får:
En nyckelroll i en verksamhet där kvalitet, service och upplevelser står i fokus. Hos Madame får du möjlighet att kombinera ledarskap med operativ drift i en miljö som präglas av höga ambitioner, stolthet och arbetsglädje.
Du blir en del av Palmgrengruppen, där människor, mat och möten står i centrum. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som ständigt strävar efter att skapa upplevelser utöver det vanliga.
Tjänsten omfattar 80–100 % och inleds med sex månaders provanställning innan övergång till tillsvidareanställning. Palmgrengruppen är medlem i Visita och tillämpar kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Tillträde sker den 1 september eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande.
I denna rekrytering samarbetar Madame med FSK.
Ansvarig rekryterare är Carl Schrewelius – carl@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskgroup.se
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
331 32 VÄRNAMO Arbetsplats
Madame Brasseri Kontakt
Rekryterare
Carl Schrewelius carl@fskgroup.se 0708643223 Jobbnummer
9985711