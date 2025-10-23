Hovmästare, bar-personal och a la carte servis för event!
2025-10-23
Om jobbet
Vi söker nu erfarna hovmästare, serviser och bartenders som brinner för att leverera gästupplevelser i toppklass! Hos Carotte Staff får du chansen att arbeta med några av Göteborgs mest spännande aktörer inom besöksnäringen - och dessutom vara med på våra egna julbord och event tillsammans med Carotte Food & Event.
Under vintern väntar en fartfylld julbordssäsong fylld av fest, matglädje och minnesvärda upplevelser. Ena dagen leder du ett elegant företagsevent, nästa dag är du med och skapar stämningen på ett storslaget julbord eller en exklusiv middag - ingen dag är den andra lik.
Här får du möjligheten att själv styra när och var du vill arbeta, samtidigt som du blir en del av ett härligt team av likasinnade serviceproffs. Dessutom får du chans att växa i din roll och utvecklas i ett företag som verkligen värdesätter kvalitet och yrkesstolthet.
Låter det som något för dig? Sök redan idag och bli en del av vårt team inför årets mest händelserika säsong!
Omfattningen är extra vid behov. Därav kräver vi att du har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, annat arbete etc.).
Exempel på uppdrag Julbord & vinterevent: företagsfester, privata tillställningar och Carottes egna event
Banketter: galor, konferensmiddagar och exklusiva event
Mässor & lanseringar: eventproduktion och service
Restaurang: servering, bar och á la carte
Hovmästarroll: leda service, koordinera teamet och säkerställa att allt flyter på
Vi söker dig som Har erfarenhet av restaurang, event eller á la carte
Brinner för att leverera service på högsta nivå
Är social, självgående och strukturerad
Har en positiv attityd, är ödmjuk, flexibel och prestigelös
Gillar att jobba i team och mot gemensamma mål
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier, annat arbete etc.)
I den här rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. För att trivas hos oss tror vi att du är en teamplayer med känsla för detaljer, gillar att vara där det händer och förstår vikten av att alltid leverera service i toppklass.
Om Carotte AcademyGenom Carotte Academy erbjuder vi utbildningar inom besöks- och servicenäringen. Som ny hos oss får du en kostnadsfri introduktionsutbildning med både teoretiska och praktiska moment - perfekt för dig som vill vässa dina färdigheter eller växa vidare i rollen.
Om ossCarotte Staff är bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och heltidstjänster till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr varje uppdrag efter våra kunders behov och är specialister på roller inom service, hotell, konferens och event.
Vår koncern - Carotte Group - består av Carotte Staff, Carotte Food & Event och Carotte Catering, och tillsammans skapar vi helhetslösningar inom mat, service och event. Med över 40 års erfarenhet i branschen vet vi vad som krävs för att leverera kvalitet och skapa upplevelser utöver det vanliga.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Omgående Omfattning: Extra vid behov Lön: Timlön Placering: Göteborg
Sök tjänsten genom att klicka på "Ansök här!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på adam@carotte.se
