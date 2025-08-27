Hovmästare 100% Björns KÖK - Ny restaurang i hjärtat av Vemdalen
2025-08-27
Vi öppnar en helt ny året-runt-restaurang i Vemdalen med fokus på smakupplevelser, värme och trivsel. Nu söker vi en engagerad hovmästare på heltid - en nyckelperson som vill vara med från starten och sätta prägel på både service och atmosfär.
Om rollen
Som hovmästare är du den självklara länken mellan gäster och personal. Du leder matsalsteamet med trygghet och engagemang, skapar en välkomnande känsla i restaurangen och ser till att varje gäst får en serviceupplevelse på högsta nivå.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna med tidigare erfarenhet som hovmästare.
Är en naturlig ledare som kan inspirera och motivera andra.
Brinner för service, värdskap och detaljer.
Är flexibel och trivs i en verksamhet som utvecklas och växer.
Vill vara en del av ett långsiktigt projekt i fjällmiljö.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att bygga upp en ny restaurang från grunden.
Goda möjligheter till utveckling och ansvar.
Om du är i behov av boende så ange gärna det i din ansökan, så ser vi vad vi kan lösa.
Plats
Vemdalen - en av Sveriges mest attraktiva fjälldestinationer med stark året runt-turism.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till kontakta@bjornskok.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: kontakta@bjornskok.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
Åsgatan 4 (visa karta
846 71 VEMDALEN Arbetsplats
Björns KÖK Kontakt
Mikael Bror Näslund kontakta@bjornskok.se Jobbnummer
