Housekeepingpersonal till unikt boendekoncept i centrala Göteborg

Waterfront No 1 Cabins AB / Städarjobb / Göteborg
2026-06-30


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Housekeepingpersonal sökes till Waterfront Cabins – Extra & Sommar
Waterfront Cabins erbjuder moderna studiolägenheter mitt i centrala Göteborg. Med ett unikt läge vid kanalen i Frihamnen, intill Jubileumsparken, skapar vi ett flexibelt och bekvämt boende för våra gäster.
Vi erbjuder "all inclusive" boende som är fullt utrustade med möbler, inredning, höghastighetsinternet, A/C och digitala lås – ett modernt och smidigt boendekoncept i en attraktiv miljö.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Om tjänsten
Som housekeepingpersonal ansvarar du tillsammans med teamet för:
Städning av studiolägenheter
Städning av allmänna utrymmen
Att säkerställa hög kvalitet och en trivsam upplevelse för våra gäster

Arbetet sker i ett högt tempo och innefattar kvälls- och helgarbete.

Kvalifikationer
Erfarenhet av städarbete
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Serviceinriktad, ansvarstagande och med god arbetsmoral
Tillgänglig för arbete i sommar

Om anställningen
Behovsanställning under sommaren
Tillträde enligt överenskommelse
Lön, vi speglar HRF:s kollektivavtal

Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till mai@waterfrontcabins.se och märk mejlet med "Ansökan Housekeeping".
Urval sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: Mai@waterfrontcabins.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Waterfront No 1 Cabins AB (org.nr 559129-1256)
Kvillepiren 12 (visa karta)
417 79  GÖTEBORG

Kontakt
Housekeeping Manager
Mai Ngyuen
Mai@waterfrontcabins.se

Jobbnummer
9984692

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