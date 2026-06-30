Housekeepingpersonal till unikt boendekoncept i centrala Göteborg
Waterfront No 1 Cabins AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-30
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Housekeepingpersonal sökes till Waterfront Cabins – Extra & Sommar
Waterfront Cabins erbjuder moderna studiolägenheter mitt i centrala Göteborg. Med ett unikt läge vid kanalen i Frihamnen, intill Jubileumsparken, skapar vi ett flexibelt och bekvämt boende för våra gäster.
Vi erbjuder "all inclusive" boende som är fullt utrustade med möbler, inredning, höghastighetsinternet, A/C och digitala lås – ett modernt och smidigt boendekoncept i en attraktiv miljö.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som housekeepingpersonal ansvarar du tillsammans med teamet för:
Städning av studiolägenheter
Städning av allmänna utrymmen
Att säkerställa hög kvalitet och en trivsam upplevelse för våra gäster
Arbetet sker i ett högt tempo och innefattar kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Erfarenhet av städarbete
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Serviceinriktad, ansvarstagande och med god arbetsmoral
Tillgänglig för arbete i sommar
Om anställningen
Behovsanställning under sommaren
Tillträde enligt överenskommelse
Lön, vi speglar HRF:s kollektivavtal
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till mai@waterfrontcabins.se
och märk mejlet med "Ansökan Housekeeping".
Urval sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: Mai@waterfrontcabins.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Waterfront No 1 Cabins AB
(org.nr 559129-1256)
Kvillepiren 12 (visa karta
)
417 79 GÖTEBORG Kontakt
Housekeeping Manager
Mai Ngyuen Mai@waterfrontcabins.se Jobbnummer
9984692