Housekeepingpersonal till unikt boendekoncept i centrala Göteborg
Waterfront No 1 Cabins AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Waterfront No 1 Cabins AB i Göteborg
Housekeepingpersonal sökes till Waterfront Cabins - Extra & Sommar (v. 23-34)
Waterfront Cabins erbjuder moderna studiolägenheter mitt i centrala Göteborg. Med ett unikt läge vid kanalen i Frihamnen, intill Jubileumsparken, skapar vi ett flexibelt och bekvämt boende för våra gäster.
Vi erbjuder "all inclusive" boende som är fullt utrustade med möbler, inredning, höghastighetsinternet, A/C och digitala lås - ett modernt och smidigt boendekoncept i en attraktiv miljö.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som housekeepingpersonal ansvarar du tillsammans med teamet för:
Städning av studiolägenheter
Städning av allmänna utrymmen
Att säkerställa hög kvalitet och en trivsam upplevelse för våra gäster
Arbetet sker i ett högt tempo och innefattar kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Erfarenhet av städarbete
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Serviceinriktad, ansvarstagande och med god arbetsmoral
Tillgänglig för arbete under veckorna 23-34
Om anställningen
Behovsanställning under sommaren
Tillträde enligt överenskommelse
Lön, vi speglar HRF:s kollektivavtal
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till mai@waterfrontcabins.se
och märk mejlet med "Ansökan Housekeeping".
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: Mai@waterfrontcabins.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Waterfront No 1 Cabins AB
(org.nr 559129-1256)
Kvillepiren 12 (visa karta
)
417 79 GÖTEBORG Kontakt
Housekeeping Manager
Mai Ngyuen Mai@waterfrontcabins.se Jobbnummer
9796517