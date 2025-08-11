Housekeeping på voco Stockholm-Kista
Mogotel Kista Hotel AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
Om jobbet
Vi på voco® Stockholm - Kista söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill leverera personlig service till våra gäster.Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
voco® Stockholm - Kista är beläget i det företagstäta Kista i Stockholm, och erbjuder en spännande vistelse för både affärs- och privatresenärer. Med 201 rum, en rymlig restaurang, fem mötesrum och ett fitness- och wellnessområde strävar vi efter att ge våra gäster en personlig och minnesvärd hotellupplevelse. Hotellet är en del av IHG, en av världens största hotellkedjor och drivs av den lettiska hotelloperatören Mogotel Hotel Group.
Sedan den 2a september 2024 öppnade de tillsammans upp dörrarna för det första voco:t i Norden!
Nu söker vi nya Housekeepingmedarbetare. Allt från deltids- till heltidspersonal sökes. Anställningformen är tillvidare som inleds med en 6 månaders provanställning.Dina arbetsuppgifter
Som Housekeepingmedarbetare på voco® Stockholm - Kista ansvarar du för att hålla våra gästrum och allmänna utrymmen rena, fräscha och inbjudande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Städning av gästrum, badrum och allmänna ytor enligt IHG's kvalitetsstandard
Bäddning av sängar och byte av sängkläder och handdukar
Påfyllning av förnödenheter som hygienartiklar, kaffe/te och vatten
Rapportera underhållsbehov eller skador till fastighetsskötareKvalifikationer
Erfarenhet av hotellstäd eller liknande är meriterande men inte ett krav
God fysisk förmåga och vana att arbeta i ett högt tempo
Noggrannhet, ansvarstagande och öga för detaljer
En lagspelare som gärna ernjuder god service
Grundläggande kommunikationsförmåga på svenska eller engelska
Vi erbjuder
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö i ett hotell
Möjligheter till utveckling och karriär inom Mogotel Hotel Group
En arbetsplats som värnar om hållbarhet och omsorg för både gäster och personal
Kollektivavtal (HRF/Visita) - en självklarhet för oss!
Friskvårdsbidrag
Lockas du av annonsen och vill vara en del av vår tillväxtresa? Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan med ett CV så snart som möjligt till hr@stockholmkistahotel.com
!
Anställdas personuppgifter behandlas i enlighet med Mogotel Kistas integritetspolicy, vilket ni kan läsa mer om nedan;https://www.mogotel.com/en/privacy-policy Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
