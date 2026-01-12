Housekeeping & Lokalvård Har du blick för det perfekta rummet?
Naya Retreat & Hotell HB / Städarjobb / Mörbylånga Visa alla städarjobb i Mörbylånga
Din roll:
Hjälten i bakgrunden
I den här rollen stöttar du våra Servicevärdar, men ditt fokus är 100% på finishen. Du ansvarar för att våra 17 rum och gemensamma ytor håller absolut högsta nivå.
Dina uppgifter är konkreta och avgörande:
Hotellstädning: Du ser till att rummen är skinande rena, fräscha och inbjudande. Dammkorn och fläckar har ingen plats här.
Bäddning: En säng på Naya ska se ut som en dröm. Du har handlaget som krävs för sträckta lakan och perfekta kuddar.
Support: Du avlastar vårt servicevärdsteam genom att effektivt hantera städ av allmänna ytor så att flödet på hotellet fungerar smidigt.
Vem du är:
Vi söker dig som på riktigt tycker om att städa. Du är den som rättar till tavlan som hänger snett och som känner en yrkesstolthet när ett badrum blänker.
Vi tror att du:
Är noggrann: "Good enough" finns inte i din ordbok. Du har ett naturligt öga för detaljer.
Gillar ordning och reda: Du arbetar strukturerat och metodiskt.
Har energi: Detta är ett fysiskt jobb som kräver tempo, men du bibehåller kvaliteten även när det går undan.
Är självständig: Du ser vad som behöver göras och löser det.
Tidigare erfarenhet av professionell städning är meriterande, men din inställning och din blick för renlighet är viktigast.
Därför kommer du trivas hos oss
Tydligt uppdrag: Du vet exakt vad som förväntas av dig och får verktygen för att lyckas.
Viktig del av laget: På Naya är alla roller lika viktiga för gästens helhetsupplevelse. Vi är ett litet team som värdesätter varandra.
Trygghet: Vi är medlemmar i Visita och följer HRF:s kollektivavtal.
Fakta om tjänsten
Period: Juli och augusti (vår absoluta högsäsong).
Omfattning: 50-70%.
Arbetstider: Dagtid, enligt schema.
Ansökan Är du vår klippa i sommar som ser till att Naya skiner? Skicka din ansökan där du kort berättar om dig själv och varför du passar för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: emelie.carlsson@nayaretreat.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Naya Retreat & Hotell HB
, https://www.nayaretreat.se/
Dansbanevägen 3 (visa karta
)
386 60 MÖRBYLÅNGA Kontakt
Driftchef
Emelie Carlsson emelie.carlsson@nayaretreat.se 0761741080 Jobbnummer
9678419