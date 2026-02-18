Housekeeping medarbetare för sommarsäsong 2026

RA Hospitality i Göteborg AB / Städarjobb / Göteborg
2026-02-18


Har du tidigare erfarenhet av städning på hotell och vill få möjlighet att jobba på flera olika hotell i Göteborgs området?
Vi på RA Hospitality söker nu duktiga och ambitiösa medarbetare inom hotellstäd inför högsäsongen i sommar.

Om tjänsten
städning av hotellrum

du kommer att arbeta på flera olika sorters hotell i Göteborg med omnejd

vi erbjuder en visstidsanställning på deltid under högsäsong med möjlighet till förlängning

tjänsten beräknas tillträdas i April/Maj/Juni

Vi söker dig som:

har erfarenhet av hotellstäd i Sverige

är flexibel

är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb

kan kommunicera på svenska eller engelska

är noggrann och har ett sinne för detaljer

trivs att jobba i ett högt tempo

tycker att det är spännande att få arbeta på flera olika hotell, viktigt då du kommer arbeta ute hos våra olika kunder i Göteborg


Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
RA Hospitality i Göteborg AB (org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta)
412 54  GÖTEBORG

Arbetsplats
RA Hospitality Sverige

Jobbnummer
9751017

