Housekeeping Manager till Smådalarö Gård Hotell & Spa
2026-02-05
Vill du jobba tillsammans med oss på ett av Sveriges största hotelldestinationer i Stockholms vackra skärgård? På Smådalarö Gård Hotell & Spa njuter du av en bekymmersfri tillvaro, oavsett om du längtar efter avkoppling eller en stund av inre ro erbjuder vi noga utvalda upplevelser som möter dina önskemål på ett varmt och personligt sätt
Om rollen Som Housekeeping Manager på Smådalarö Gård Hotell & Spa har du en nyckelroll i att säkerställa att hela hotellet håller absolut toppklass - varje dag. Rollen är både operativ och strategisk och passar dig som trivs med att vara spindeln i nätet i en levande hotellmiljö. Du ansvarar för att planera och fördela det dagliga arbetet inom housekeeping, vilket innebär schemaläggning av dag-, kvälls- och nattpersonal. Genomgång av checklistor är en naturlig del av vardagen, liksom inköp och löpande kontakt med leverantörer. Du ansvarar för att alla ytor är rena och hela. Du rapporterar till Hotelldirektören och är en aktiv del av hotellets managementteam där du bidrar med engagemang, struktur och förbättringsförslag. Du ansvarar även för att myndighetskrav och arbetsmiljö efterlevs. Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid mellan 07-16, men kvällar och helger förekommer. Tillträde är snarast.
Din profil Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet som assisterande housekeeping manager eller housekeeping manager och som är trygg i din yrkesroll. Du har god branschvana och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Körkort och tillgång till bil är ett krav. Har du dessutom erfarenhet från SPA-verksamhet eller talar fler språk ser vi det som meriterande. Som person tycker du om att visa vägen och har en arbetsglädje som smittar av sig på din omgivning. Du är noggrann, har ett starkt öga för detaljer och drivs av att leverera kvalitet i varje led. Du trivs med att arbeta i en internationell miljö med många olika nationaliteter och värdesätter samarbete högt. Du är flexibel, tydlig i ditt ledarskap och van att arbeta strukturerat med uppföljning för att nå gemensamma mål. Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med flexibla arbetstider och ett gott samarbete
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att byta tjänst inom företaget
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka) och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Hotell Direktör Ulrika Bergström på ulrika.bergstrom@sabis.se
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.sabis.se
