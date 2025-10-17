Housekeeping - lokalvård på hotell i Södertälje
Miab AB / Städarjobb / Södertälje Visa alla städarjobb i Södertälje
2025-10-17
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miab AB i Södertälje
, Stockholm
, Sigtuna
, Enköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
N-Clean, MIAB Group befinner sig just nu i en spännande tillväxtresa med fokus på kvalitet och personlig service, och nu söker vi efter ett housekeeping team till ett av våra uppdrag som är beläget i Södertälje.
Om rollen I rollen som lokalvårdare/housekeeper kommer du att utföra, följa upp och kvalitetssäkra ditt arbete på hotellet. Lokalvård/housekeeping innebär kundkontakt vilket ställer höga krav på känslan för service med omtanke, som också är N-Clean MIAB:s ledord.
På N-Clean MIAB har du en nyckelroll i att skapa rena, trivsamma och trygga arbetsmiljöer som höjer upplevelsen för våra kunder och framför allt deras gästers vistelse på hotellet.
Du utför dina arbetsuppgifter självständigt, men har ofta stöd av dina kollegor och alltid av din housekeeping manager eller driftchef. Om dig
För att du ska trivas i rollen som lokalvårdare hos oss, ser vi att du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande och positiv. Du hanterar väl att det ibland kan vara mycket att göra och du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Du har en förmåga att ta initiativ, och ser saker som behöver göras. Våra arbetstider innebär arbete alla dagar i veckan och även sena kvällar/nätter kan förekomma. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av rumstädning - lokalvård
Kunskaper i att tala och läsa svenska på en grundläggande nivå, och kunna kommunicera och förstå vardagliga konversationer.
Om oss Välkommen till ett företag där vi bryr oss om våra anställda och ser till att varje anställd förstår sin egen roll och målen för sitt arbete. Var och en av våra anställda har möjlighet att utvecklas och avancera i sin karriär enligt sina egna intressen. Vi uppmuntrar därför alla att kontinuerligt lära sig och utveckla sina färdigheter. Vi är prestigelösa, stöttar, lyssnar och inkluderar alla. Hos oss är trygghet nyckeln till framgång. Vi är ansvarstagande och professionella, prioriterar hållbarhet för en stabil ekonomi och miljö.
Vi är proaktiva och drivna, agerar med lyhördhet och ansvar gentemot förändringar. Med oss ges du möjlighet att växa och skapa din karriär med förtroende och stöd från ett inkännande och professionellt team. Ditt engagemang ger dig möjligheten att blomstra och utvecklas.
Tjänsten är tillsvidare (och inleds med provanställning) med tillträde enligt överenskommelse med start tidigast 19 november 2025.
Deltid 75% eller 80% enligt överenskommelse
Kontaktinformation
Frågor om tjänsten besvaras via Teamtailor.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
MIAB är branschens största privatägda företag och ingår i MIAB Group. Genom en familjär omtanke som märks och syns i alla led växer vi inom Facility Services. Vi omsätter idag 1,8 miljarder SEK och är ca 4800 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi har 18 lokala kontor runt om i Sverige och Finland. N-Clean som varumärke och företag ingår i MIAB Group. MIAB levererar Städ- och facility service tjänster till företag och organisationer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miab AB
(org.nr 556515-9810), http://miabab.se Arbetsplats
Miab Kontakt
Marika Trabichler marika.trabichler@nclean.se Jobbnummer
9561138