Housekeeping - Extra vid behov - Lundsbrunn Resort & Spa

I över 300 år har människor sökt sig till Lundsbrunn för återhämtning, välmående och upplevelser. Nu är det din tur att bli en del av denna tradition. På Lundsbrunn Spa & Resort skapar vi magiska ögonblick - från avkopplande spaupplevelser till förstklassig service och gastronomiska höjdpunkter. Här möts historisk charm och modern komfort, mitt i Västra Götalands böljande landskap. Vill du vara med och ge våra gäster en upplevelse utöver det vanliga? Då har du hittat rätt.
Vill du vara med och skapa magi för våra gäster - som extra i vårt housekeeping-team?
På Lundsbrunn Spa & Resort är det detaljerna som gör skillnad. Varje rum, varje hörn och varje liten gest bidrar till att våra gäster ska känna sig välkomna, avslappnade och riktigt ompysslade. Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till den känslan - som extra personal i vårt housekeeping-team. Varför hoppa in hos oss? Här är du mer än bara en städare. Du är en viktig del av vår familj och vår gästupplevelse. Vi vet att det är du som tillsammans med oss håller vårt hotell skinande rent och ser till att gästerna får den där härliga "wow"-känslan när de kommer in på sitt rum. Det är ett jobb med både hjärta och noggrannhet och vi hjälper dig hela vägen.
Vi tror att du:
Vi tror att du är en person som...
Är noggrann och älskar ordning och reda.
Tar egna initiativ och gillar att hjälpa både gäster och kollegor.
Har en positiv inställning och sprider energi även när det är lite stressigt.
Är flexibel och tycker om att jobba på varierande tider - morgon, kväll och helger.
Extra plus om du:
Har erfarenhet av hotellstädning (men det är inte ett krav!)
Kan svenska och/eller engelska.
Så här ser dina arbetsuppgifter ut:
Städning av hotellrum med kärlek och omsorg.
Ibland hjälper du till med att hålla våra allmänna ytor fina.
Anpassade arbetstider, där du får hoppa in när vi behöver extra hjälp - perfekt för dig som vill ha ett flexibelt extrajobb.
Vad får du av oss?
En varm och inkluderande arbetsplats där du alltid är välkommen precis som du är.
Trygga villkor och schyssta avtal.
Möjlighet att utvecklas och växa i en arbetsmiljö där omtanke och gemenskap står i fokus.
Chansen att bli en del av Lundsbrunn-familjen, där vi satsar på varandra och har kul tillsammans.
Det praktiska
Omfattning: Extra vid behov
Arbetstid: Varierande arbetstider, dag, kväll och helg
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter det som något för dig? Välkommen att bli en del av Winn-familjen här i Lundsbrunn - skicka in din ansökan redan idag!
Winn Hotel Group AB äger, driver och utvecklar hotell som väcker känslor.
