Housekeepers sökes till nya Thon Hotel Vasa, 75-95%
2025-12-30
Hotellet öppnar i april 2026 och kommer att bli ett premiumhotell med höga ambitioner! Hos oss ska varje gäst känna sig väntad och välkommen. Restaurang, bar och möten blir en viktiga delar av helheten.
Hotellet ligger på Vasagatan 20 i hjärtat av Stockholm, i en vacker fastighet från slutet av 1800-talet med sju våningar och 144 rum. Totalrenoveringen av hotellet är i gång och hotellets prägel kommer att vara exklusiv med ett starkt fokus på hög kvalitet och god service i alla led.
Vi söker dig som vågar synas, vågar fråga och som tar egna initiativ. Du är professionell och personlig i ditt bemötande av såväl gäster som kollegor. Du är stresstålig och lyhörd. Du sprider positiv energi och du har en bra organisationsförmåga.
Arbetet som Housekeeper på Thon Hotel Vasa består bl a av:
Säkerställa renlighet av hotellrum och korridorer
Städa hotellrum
Byta lakan
Påfyllning av rummets minibar
Rapportera fel och underhållsbehov till fastighet
Samarbeta med hotellets övriga avdelningar för att säkerställa en gästupplevelse i världsklass. Målet är att varje gäst känner sig som en hedersgäst
För att trivas och lyckas i denna position bör du:
Vara noggrann och ha känsla för detaljer
Kunna arbeta självständigt och i team
Ha god förmåga att kommunicera på svenska eller engelska
Ha en positiv attityd och tycka om att göra det lilla extra för våra hotellgäster
Trivas med skiftande arbetstider inklusive helger
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från start och forma ett nytt premiumhotell
En arbetsplats med stark servicekultur och utvecklingsmöjligheter
Ett engagerat team där vi tillsammans skapar något unikt
Att bli en del av den stora Thon-koncernen som finns i flera länder
Vi är medlemmar i Visita och har kollektivavtal med Unionen och Hotell-och Restaurangfacket.
Housekeepers rapporterar till Housekeeping Manager som tillträder i början av året. Tills vidare besvaras frågor av vår hotellchef Pernilla Sköld på mejl pernilla.skold@thon.se
