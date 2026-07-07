Housekeeper, Scandic Go Gasverksgatan 11, 50-55%
Scandic Hotels Aktiebolag / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-07-07
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We need more people - join our team!
Say hello to Scandic Go, a fresh, urban hotel concept, offering the essentials with a "get what you need, pay for what you want" mindset. We're making it possible for more guests to explore the city in their own way. Always smart, always sustainable, and always with smooth self-service. We welcome all tomorrow's adventurers to Scandic Go.
What's it like being a Housekeeper at Scandic Go?As a Housekeeper, you make sure the hotel is neat and welcoming, following Scandic's values, policies, and Code of Conduct. You take care of the rooms and common areas, and let the management know if anything needs fixing.
Responsibilities
Provide great service to guests
Cleaning rooms according to current procedures
Ensure that hotel rooms are in good condition and clean, reporting any discrepancies to the management when necessary
Cleaning common areas and restrooms
Ensure that the lounge area is clean and well-maintained
Who Are You?As a housekeeper, you should be attentive and detail-oriented, flexible and a team player, because you and your co-workers are in charge of making the guests pleased. You are a positive and helpful person who loves to work with people. You have some experience in cleaning and customer services, and you need to have good skills in English or local language. Previous experience working with technical devices is a must since you are using Ipad as a tool in your daily work.
And hey, if you've worked in hotels before, that's a plus. Ready to bring your cleaning to the next level?
Join us, and let's make every guest feel like they're in a five-star adventure paradise!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
252 18 HELSINGBORG Arbetsplats
Scandic Go Gasverksgatan 11, 50-55% Jobbnummer
9995990