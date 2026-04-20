Hotellvärdinna på ett B&B på Gotland
2026-04-20
Vi söker en engagerad och serviceinriktad hotellvärdinna till Three Pheasants B&B - ett mindre, personligt boende på Gotland med fokus på kvalitet, hållbarhet och en varm gästupplevelse.
Som hotellvärdinna har du en central roll i att säkerställa att våra rum och gemensamma utrymmen håller hög standard och att den delen av verksamheten fungerar smidigt i det dagliga.
Dina arbetsuppgifter
Städning av rum och gemensamma utrymmen enligt våra rutiner
Säkerställa att alla utrymmen håller hög kvalitet och är väl omhändertagna
Tvätt, bäddning och förberedelse av våra 4 rum inför nya gäster
Påfyllning av förbrukningsmaterial och enklare inköp vid behov
Hantera enklare administration och viss kommunikation med gäster
Vid behov bistå med enklare trädgårdsarbete och ärenden
Bidra till en välorganiserad och trivsam miljöKvalifikationer
Erfarenhet från serviceyrken, gärna inom hotell, städ eller besöksnäring
Noggrann, strukturerad och med ett öga för detaljer
Självständig, ansvarstagande och flexibel
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö i en personlig och naturnära verksamhet
Ett varierat arbete med stort eget ansvar
Möjlighet att vara en viktig del av en kvalitetsdriven verksamhet
Arbetet utförs huvudsakligen måndag till fredag med start kl. 10.00 och omfattar cirka 3,5 timmar per dag.
Tjänsten är säsongsbaserad och kan vid behov inkludera helgarbete.
Observera att vi tyvärr inte har möjlighet att erbjuda boende i samband med tjänsten.
Jobbtyp: Säsongsarbete
Lön: 145,00kr per timma
Förväntad arbetstid: inte mer än 18 per vecka
Arbetsort: På plats
Förväntat startdatum: 2026-06-15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: monika@threepheasants.se Arbetsgivare Green Acres Ekeby AB
(org.nr 559509-8780)
Ekeby Medebys 141 (visa karta
)
621 70 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Three Pheasants B&B Kontakt
Monika Gutestam Hustus monika@threepheasants.se Jobbnummer
9865518