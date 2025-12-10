Hotellstädare till hotell utanför Södertälje
2025-12-10
Vill du jobba på Sveriges största bemanningsföretag inom Hotell och Restaurang? Då kan det vara dig som vi söker!
Om jobbet:
Nu söker RA Hospitality duktig och erfaren personal inom hotellstäd till ett hotell utanför Södertälje.
Det finns även möjlighet att få arbeta på fler olika hotell runt om i Stockholm vilket ger dig goda möjligheter till att utvecklas och få nya erfarenheter.
Arbetet är förlagt dagtid, varierat vardagar och helger. Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal. Vem är du?
du har minst 6 månaders tidigare erfarenhet av hotellstäd i Sverige
du är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
du kan kommunicera på svenska eller engelska
du har körkort och tillgång till egen bil (ett krav eftersom det inte går att ta sig till hotellet med hjälp av kollektivtrafiken)
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Jenni Grönlund jenni@rahospitality.se Jobbnummer
9637014