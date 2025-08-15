Hotellstädare sökes Bli en del av ett engagerat team!

JobYard Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-15


Är du en engagerad och driven hotellstädare som söker nya möjligheter? Vi på JobYard Sverige AB söker nu städare till en av våra kunder.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta med att städa. Exempel på arbetsuppgifter inkluderar:
Städning av hotellrum och gemensamma utrymmen
Bäddning av sängar och byte av lakan
Tvätt och enklare hantering av textilier
Rapportera eventuella fel eller behov av underhåll

Du arbetar i ett team där noggrannhet, ansvar och samarbete värdesätts högt.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av hotellstädning eller liknande arbete
Är noggrann, lösningsorienterad och samarbetsvillig
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har grundläggande kunskaper i svenska i tal
Är punktlig och visar engagemang i ditt arbete
Rätt till Nystartsjobb?
Om du har rätt till Nystartsjobb kan detta vara en extra bra möjlighet för dig!
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan

Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du matchar vår kunds behov, kontaktar vi dig för en intervju.
Skicka in din ansökan idag!
Om JobYard
JobYard Sverige AB hjälper talangfulla individer att hitta rätt arbetsplats. Vi samarbetar med företag inom hotellbranchen som värdesätter kompetens och utveckling och arbetar för att skapa långsiktiga möjligheter för både kandidater och arbetsgivare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JobYard Sverige AB (org.nr 559359-8468)

Jobbnummer
9460942

